京東海外併購再出手　傳瞄準英國第二大百貨零售商Argos

內地電商巨頭京東近年積極拓展海外版圖，最新消息指出，英國超市集團森寶利（J Sainsbury plc）近日公告，正在與京東洽談出售旗下百貨零售商Argos。這筆潛在交易，若成功落實，將是京東近年來海外併購的再一動作。



根據森寶利公告，Argos是英國第二大百貨零售商，擁有英國訪問量第三大的零售網站，以及超過1100個取貨點。公告稱，與京東的交易將有助於加速Argos的轉型，並表示「京東將帶來世界一流的零售、技術和物流專業知識，透過投資推動Argos成長，進一步提升客戶體驗」。不過森寶利強調，目前尚未達成任何協議，也不確定交易是否會繼續推進。

據英媒及財聯社報道，森寶利於2016年以11億英鎊收購Argos，但整體經營表現時好時壞。根據森寶利今年度報告，雖然公司整體錄得兩位數的利潤增長，但Argos利潤下滑抵消部分成果，其最新帳面估值僅為3.44億英鎊。

2024年2月7日，在京東物流鄭州亞一物流園區，工作人員在揀選貨物。（新華社）

在英國長期高通膨環境下，消費者對非必需品支出更加謹慎，正好衝擊了以百貨零售為主的Argos業務。由於與森寶利主營的食品零售差異顯著，未能形成協同效益。2020年森寶利甚至宣布關閉全英逾八成的Argos獨立門市。

另一方面，京東近年來持續尋求海外擴張。今年7月，京東收購德國電子產品零售商Ceconomy，成為近年中國在歐洲最大的收購案之一，但該協議仍待最終敲定。Ceconomy在歐洲擁有逾1000家門市，旗下品牌包括MediaMarkt和Saturn。京東的收購報價估值約22億歐元，並已獲管理層及監事會支持。

同月，京東又斥資2.5億澳元購入其在澳洲的首個物流中心Wacol。更早之前，京東也曾考慮收購英國電子零售商Currys，但在去年3月撤回意向。

隨著與森寶利就Argos的談判消息曝光，外界關注京東能否借此切入英國市場，並進一步鞏固其在歐洲的零售布局。