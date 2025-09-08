中國遊客土耳其徒步　失蹤十多天遺體尋獲　或因滑落懸崖迷路遇難

中國遊客徐文凱（Xu Wenkai，音譯）在土耳其費特希耶度假期間失聯。9月4日，當地接獲親友報案後派出搜救隊尋人。土耳其當地時間9月6日，搜救人員在一處山坡下發現一具男性遺體，證實遇難者為徐文凱。



據報道，30歲中國遊客徐文凱於8月25日離開住宿地，獨自沿呂基亞古道徒步，之後失蹤。因無法與他聯繫，其親友於9月4日報警，搜救人員隨即派出43名搜救人員，以及搜尋犬、追蹤犬等展開搜救工作，並參考徐文凱在社交平台上發布的最後一張照片作為定位線索。

費特希耶山區覆蓋茂密植被和懸崖，搜救難度大。土耳其當地時間9月6日消息，由土耳其憲兵搜救隊以及志願者組成的聯合搜救小隊，經過多日搜尋，在土耳其費特希耶區的卡巴克灣與蝴蝶谷之間的山區一處陡峭的山坡之下，發現一具男性遺體。

土耳其當局初步判斷為意外事故，徐文凱可能因滑落懸崖或迷路導致死亡。其遺體已被送往穆拉省法醫機構驗屍，以確定具體死因。目前排除他殺跡象，調查仍在進行。

徐文凱曾在社交平台上分享自己徒步進入利西亞之路的照片。土耳其駐華大使館官方信息介紹，利西亞之路被視作土耳其最著名的長途徒步路線之一，全長約540公里，沿著土耳其西南部的地中海海岸蜿蜒伸展，起點為費特希耶，終點是安塔利亞。據悉，徐文凱的遺體將被送往當地法醫研究所，以確定其確切死因。

費特希耶是著名的旅遊勝地，以地中海海岸、蝴蝶谷和呂基亞古道等自然景觀聞名，每年吸引數百萬遊客，但山區地形崎嶇，徒步時存在落崖或迷路的風險，過往曾有多名遊客徒步不幸喪生。