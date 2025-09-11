中國夫婦芭提雅租水上電單車出海　丈夫漂流12小時獲救妻子遇難

泰國當地時間9月9日，一對中國夫婦在芭提雅租用水上電單車（摩托艇）出海時發生事故，33歲丈夫在海上漂流12小時後獲救，同行的28歲妻子不幸遇難。



泰國傳媒報道，泰國當地時間9月9日下午2時半左右，有水上電單車租賃店店主報案稱，兩名租用了其店內水上電單車的中國遊客尚未按計劃返回。

報警人稱，33歲的馬曉曉（Ma Xiaoxiao；音譯）和28歲的楊奧瓊（Yang Ojong；音譯）租用了一艘水上電單車，準備在格蘭島的塔懷海灘附近遊玩。他們於當天下午早些時候出發，但未有返回岸邊。

水上電單車（摩托艇）。（視覺中國）

閉路電視畫面顯示，該對夫婦出海時，他們所乘的水上電單車高速駛離，出發不到5分鐘便消失在視野中，另有兩艘水上電單車同行。

警方懷疑該艘水上電單車遭遇事故，或兩人迷失方向，無法返回。接警後，芭提雅警方、格蘭島警方、旅遊警察、海事局和救援隊志願者展開聯合搜尋。在距離這對夫婦失蹤近12小時後，9月10日凌晨2時30分，救援人員在距離諾克島約3公里的海面上發現失蹤男子馬曉曉。

據報道，當地一名漁民發現馬曉曉在海上漂流，隨後將他安全帶上岸並報警。經檢查，馬曉曉身體脫水、情緒崩潰，但生命跡象穩定。

9月10日上午11時，海上救援隊發現該對夫婦原本乘坐的水上電單車，船身出現裂紋，疑因高速撞擊礁石所致。該艘水上電單車已拖至喬木提恩海灘作進一步檢查，以確定事故原因。

警方持續在海面搜索，同時通過馬曉曉的回憶，了解他們的路線細節。據報道，他們出事前計劃從格蘭島前往西昌島，但中途迷路。同日，楊女士的遺體被尋回，當局已安排驗屍確定死因。