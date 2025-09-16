杭州5旬婦外出誤踩「化骨水」　當場無法行走　終不幸中毒身亡

浙江杭州一名52歲女子，不慎接觸廢棄氫氟酸後中毒身亡。



杭州一名52歲女子，不慎接觸廢棄氫氟酸後中毒身亡。（影片截圖）

有網民此前發文稱，母親外出散步時，誤踩到化學品氫氟酸，當場便無法行走，送院後被確診氫氟酸中毒。其後接連出現心臟衰竭、呼吸停跳，轉入ICU後心肺功能衰竭，最終離世。

當局周一（9月15日）發布通報稱，52歲塗姓女子上周二（9月9日），在進入閒林中路附近空地時，不慎接觸廢棄氫氟酸中毒，送院後經搶救無效於周日（9月14日）凌晨不幸身亡。

通報稱，警方已即時介入調查，生態環境部門已按規範完成現場無害化處置，街道正在全力推進善後處置工作。（閒林街道辦事處）

通報稱，警方已即時介入調查，生態環境部門已按規範完成現場無害化處置，街道正在全力推進善後處置工作。目前，事發原因正在進一步調查中。「對塗某某的不幸離世，我們深表痛心和惋惜，向當事人家屬表示深切慰問。」

據了解，氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明，有刺激性氣味，具有極強的腐蝕性，能夠腐蝕金屬、玻璃和含矽的物體，甚至可侵蝕人體骨骼，是可怕的「化骨水」。

若遇到類似強酸燒傷，在有水源的情況下應使用大量清水沖洗，時間至少20-30分鐘，根據情況用2%-5%的氫氧化鎂或肥皂水處理創面後，仍用大量清水沖洗，以除去剩余的中和溶液。無水源沖洗污染物時，應使用乾燥毛巾或紗布將其拭去，隨後立即送院。