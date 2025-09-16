汕尾一大排檔被投訴收嬰兒茶位費　廣東省消委會：消費者可拒付

有消費者反映，一家人早前在廣東汕尾一海鮮大排檔用餐，席上有多名小童及嬰兒，商家卻全部按成人標準收取茶位費，且餐廳嚴重缺斤少兩，涉嫌劏客，「海鮮裝上起碼每袋都有半斤水。人均必須按人頭哪怕嬰兒也必須算上，這是騙子的手段，並不是明碼實價」。



《經視直播》報道，消費者黃女士（化名）在「黑貓投訴」平台上反映，在廣東汕尾一間海鮮大排檔遭遇「茶位費刺客」。她們一家總共13人用餐，包括2名嬰兒，3名身高不足1.1米的兒童，共消費3525.2元（人民幣，下同）。

查看賬單時，黃女士發現大排檔收取13份茶位費。她質疑，8個月大的嬰兒既未使用碗筷，也未飲用茶水，為何還要收費。賬單顯示，餐具共13份，單價3元，總計39元。

大排檔收取13份茶位費，包括2名嬰兒，3名小童。（新聞晨報）

黃女士還提到該餐廳涉嫌劏客，「海鮮稱重使用的黑色塑料袋，一半都是水分！一頓飯近3000元，基本都是便宜海鮮」。她要求店家退回未使用的茶位費，並按市場價退回多收的餐費，但遭到拒絕。

9月15日，相關平台顯示涉事商家已暫停營業。據了解，商家已聯繫顧客道歉，並退回多收的費用。

涉事餐廳已暫停營業。（新聞晨報）

廣東省消委會工作人員表示，廣東有飲茶習俗，大多數餐飲企業提供消毒碗筷和茶水服務，「茶位費」普遍存在，但依據《消費者權益保護法》相關規定，在收取茶位費前應當告知消費者，否則消費者可拒付，未享受服務的嬰幼兒也不應被收取茶位費。若消費者遇到類似情況，可與商家協商，協商不成可撥打「12315」投訴。

另據《新聞晨報》報道，據公開資料顯示，涉事餐廳成立於2023年9月，今年1月，該公司因採購不符合食品安全標準的食品原料、未履行進貨查驗義務被汕尾市城區市場監督管理局罰款。