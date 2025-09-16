公開活動要求驅逐台代表　丹媒：中國大使粗暴舉動震驚丹麥外交圈

據丹麥《百林日報》（Berlingske）9月14日報導，中國駐丹麥大使王雪峰在2月26日參加日本駐丹麥大使舉辦的天皇生日慶祝會時，因不滿台灣代表受邀出席，以極為無禮的方式抗議並試圖驅逐台灣代表夫婦，舉動震驚丹麥外交圈。事件不僅引發外界對中方「戰狼外交」的批評，還可能對中丹關係造成負面影響。



當天，日本駐丹麥大使在官邸舉辦天皇生日慶祝會，邀請多方代表參加，包括台灣駐丹麥代表鄭榮俊及其夫人。根據日方規定，會場禁止拍照攝影。然而，鄭榮俊夫婦在儀式結束準備用餐時，發現中國大使王雪峰違規使用手機對他們拍攝。隨後，王雪峰與隨行秘書向日方工作人員抗議，要求驅逐台灣代表，但日方未予同意。

王雪峰轉而直接向日本大使表達不滿，態度據報「極為不客氣」，讓在場賓客震驚。抗議未果後，王雪峰憤然離場，臨走前還手指鄭榮俊，語帶警告意味。鄭榮俊向中央社表示，這種無禮行為在外交場合極為罕見，雖非首次遭遇大陸方面打壓，但此次的粗暴程度前所未有。

鄭榮俊表示，台灣方面未主動向媒體透露事件，以免給日方增添麻煩。然而，由於現場目擊者眾多，此事已在丹麥外交圈廣為流傳。他強調，無論中方如何施壓，台灣駐丹麥代表處的立場與原則不會動搖。

中國駐丹麥大使王雪峰。（中國外交部官網）

《百林日報》指出，王雪峰的行為顯示中國在涉及台灣問題時「不惜打破外交常規」。報道認為，此事件讓丹麥各界更清楚地認識到中國對台灣議題的強硬態度。

王雪峰於2024年上任後，頻頻展現「戰狼外交」姿態。除此次事件外，他還公開批評丹麥媒體及丹麥國際問題研究所（DIIS）的報道與研究，並對丹麥媒體指手畫腳。哥本哈根大學中國問題專家佛斯比（Andreas B. Forsby）分析，王雪峰的強硬作風可能意在向北京高層展示立場，但此舉恐加劇中丹關係緊張。

佛斯比還指出，丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）本就因俄烏戰爭而對中國立場趨強硬，導致可能成為「戰狼外交」針對的對象，王雪峰的行為或進一步激化雙邊矛盾。