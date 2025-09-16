中國對俄羅斯試行免簽生效　首批旅客赴內地　通關時間不到2分鐘

周一（9月15日），是中國對俄羅斯試行免簽政策首日，內地多個口岸迎來新政實施後首批持俄羅斯普通護照免簽入境的旅客。



西九龍站口岸，通關過程十分快捷。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，當日上午，在廣深港高鐵西九龍站口岸，通關過程十分快捷，不少旅客是首次開啟「中國遊」。

有俄羅斯旅客說，對於去深圳旅行充滿期待，「據說這是中國最具科技創新活力的城市。」亦有俄羅斯旅客表示，「這真是一項非常棒的政策，中俄兩國相互提供簽證便利，以便我們能互通遊客、促進文化交流。」

而在黑龍江綏芬河公路口岸，首批抵達的俄羅斯遊客僅出示了普通護照，邊檢工作人員通過生物信息核驗、護照閱讀器等設備快速完成了通關手續，全程平均耗時不到2分鐘。

據了解，2025年9月15日至2026年9月14日，俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

黑龍江省黑河水運旅檢口岸。（新華社）

上海移民管理警察幫助俄羅斯籍旅客完成入境卡填寫。（新華社）

數據顯示，今年上半年，俄羅斯公民乘飛機來華旅遊人數達66.16萬人次，按年增長超70%。7月以來，攜程平台上俄羅斯入境遊訂單按年增長150%，在俄羅斯旅客青睞的國內目的地榜單中，深圳排名第6。

深圳邊檢總站深圳機場邊檢站執勤二隊副隊長徐雲華介紹，今年以來，超3.5萬人次俄羅斯人員經深圳機場口岸出入境和過境，按年增長10.2％。

此外，俄羅斯總統普京早前在符拉迪沃斯托克表示，中國宣布對赴華俄羅斯公民免簽的相關政策是非常友好的舉措，俄羅斯將對等回應。

據克里姆林宮官網當天發布的消息，普京說，這一免簽政策具有重要意義，將使俄羅斯民眾赴華旅行增多，並將促進商業發展、商貿往來和人員交往。「俄羅斯當然會對等回應這一友好舉措。」