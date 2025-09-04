中研院學者示警：未來台海若有事　「俄羅斯因素」將愈來愈凸顯

近期國際局勢急遽變化，包含美俄阿拉斯加會談、中國主場舉辦的上合峰會及九三大閱兵，引發各界關注。其中，俄羅斯總統普京是唯一三場活動皆與會的國家元首。台灣中央研究院歐美所研究員林正義在台北的一場座談會上分析指出，中俄軍事合作已超越雙邊範疇，涵蓋影響第三方國家的聯合行動，未來若兩岸在台海有事，「俄羅斯因素會愈來愈凸顯」。



台媒《聯合報》9月4日報道，國策研究院9月4日在台北舉辦「當前國際局勢動態」座談會，邀請學者就阿拉斯加會談、上合峰會及二戰紀念活動的戰略意涵進行分析。

前台灣駐美代表高碩泰會中指出，美俄阿拉斯加峰會「是一場倉促成軍、匆匆舉辦的高峰會」，國際輿論普遍不認為能為俄烏戰爭帶來任何和平契機。他直言，這場會談反映出「如果你不在餐桌上，你可能就在菜單裡」的國際現實，同時也展現美國總統特朗普「急功近利、好大喜功的決策風格」，迷信「個人外交」的新常態。

針對俄烏戰爭與台灣的關聯，台灣中央研究院歐美所研究員林正義分析，如果戰爭結束，或對台灣反而有利，「因為可讓美國增加對中國大陸的注意力」，而不會如2001年911事件或2008年金融危機時，中國因國際局勢獲得喘息空間。

林正義在書面與口頭報告中指出，中俄合作如今不僅是雙邊關係，而是「涵蓋影響第三方國家的聯合行動」，包括北京在俄烏戰爭中暗助俄羅斯。他並提到，中俄自2012年起的年度「海上聯合」軍演，已使俄羅斯對日本和台灣構成日益增長的威脅。

林正義進一步警告，若未來台海爆發危機，「俄羅斯轟炸機和戰鬥機可加強在台灣週邊的巡邏，並參與『反介入／區域拒止』（A2/AD）行動，嚇阻或阻止美國和日本介入援助台灣」。林正義形容，「台海有事，習近平一定會打電話給普京，要求他在歐洲搗亂」，藉此阻止歐洲國家在印太及台海地區聲援美國。

他同時提及，特朗普日前透露其與習近平的對話內容，習近平曾保證在特朗普任內不會對台動武，這或許降低了2027年北京對台動武的風險，但「這並不代表解放軍對台灣的軍事威嚇會減少」，且特朗普仍有籌碼可以對中方施壓。

台灣政大外交系教授連弘宜則分析，俄羅斯短期內與美中領導人相繼會晤，顯示俄羅斯「再度走向世界舞台」。他認為，此舉既有助於提升俄羅斯的國際地位，又讓其展現「改變美國領導人想法」的能力；同時藉由中國的支持與印度總理莫迪參與上合峰會，俄羅斯巧妙地成為俄中印合作的「黏著劑」，緩和中印之間的尷尬局面。