繼上海之後　北京GDP將超5萬億

内地官方日前宣布，2025年尾即「十四五」收官時，北京GDP將成為繼上海之後，全國第二個5萬億元（人民幣，下同）城市，與深圳、廣州等拉開差距。



北京GDP將成為繼上海之後，全國第二個5萬億元人民幣城市。（新華社）

據《北京日報》報道，環顧國際，180多個國家和地區中，GDP超過5萬億（約7000億美元）的僅有20多個。這一數字，超過瑞典、比利時、泰國等國家，可謂「富可敵國」。

而放眼國內，GDP超過5萬億的省份只有11個，京滬GDP已超近三分二的省域。目前，內地共有27個萬億GDP城市，未來幾年有望擴容到30席。

雖同為萬億城市，但經濟梯度相當明顯，5萬億的京滬，4萬億的深廣渝，2萬億的蘇成杭武，1.5萬億-2萬億還有6座城市，萬億區間更有10多座城市。

那麼，京滬GDP何以與廣深拉開差距？過去20多年，滬GDP雖然一直穩居前二，但對廣深的領先優勢並沒有那麽誇張。各大城市GDP破萬億的時間就可見一斑，上海2006年，北京2008年，廣州、深圳則是2010年。

北上廣深歷年GDP走勢。（國民經略）

GDP差距的放大，主要在兩次經濟普查期間，由於統計口徑調整，帶動GDP大幅調增，京滬從中受益。第一次是2018年的四經普，上海GDP調增3332億，北京大增2786億，上修幅度接近10%。彼時，研發投入開始計入GDP，加上二三產業普查更為細致，科研服務、新興產業發達的京滬，堪稱最大受益者。

第二次是2023年的五經普，上海GDP調增4185億，北京大增3593億元，上修幅度超過所有省份。此次，自有住房以「虛擬租金」形式計入GDP，加上數字經濟納入普查，京滬在這兩方面都相對發達。

兩次經濟普查，直接給京滬一次性增加6000億-7000億元的增量，而廣深只有1000億左右，差距就此拉大。事實上，經濟普查的GDP，是經濟、產業結構調整的結果。

全國GDP超萬億級別城市。（國民經略）

廣深的GDP是否還能追上京滬？高峰時期，廣州GDP接近北京的80%、上海的70%，深圳則是一路追趕。2000年至今，深圳與上海GDP之比從45%提高到68%，達到北京GDP的74%。

報道指，短期來看，廣深的GDP恐怕很難追上京滬，哪怕與北京之間，還差了整整一個東莞的體量。差距之所以拉大，既有行政級別、國家定位的懸殊，也有產業結構、發展模式的差異。同為一線城市，北京、上海是直轄市，廣州、深圳只是副省級市，不過深圳多了經濟特區、計劃單列市的特殊身份。

根據2035總規，北京坐擁全國政治、文化、對外交往和科技創新中心等「四中心」定位。上海則是國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心等「五中心」。與之對比，廣州只是國家中心城市、綜合性門戶，深圳則是全國性經濟中心、國家創新型城市。

簡單來講，京滬地位相對超然，一個政治文化中心，一個經濟金融中心，幾乎所有重大戰略、重大政策都難以繞開。反觀廣深，早年的先行先試權已不復存在，更多要靠自力更生，在市場競爭中拼搏出一番天地。