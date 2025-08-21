西藏一甲子滄桑巨變　GDP飆升155倍　經濟增速屢奪全國冠軍

60年，於歷史不過彈指一瞬，於西藏卻是「短短幾十年、跨越上千年」。



2024年GDP達2765億元（人民幣，下同），是1965年的155倍。

2024年地方財政收入達277億元，是1965年的1258倍。

2024年城鎮居民人均可支配收入達55444元，是1965年的121倍。

今年是西藏自治區成立60周年，這份經濟成績單足以令世界矚目。

一路走來，西藏GDP用50年達到第一個千億，而達到第二個千億僅用了6年時間。

拉薩街頭。（中國新聞網）

近年西藏經濟增速屢奪全國冠軍，今年上半年以7.2%繼續位列榜首。

照此勢頭，今年西藏GDP有望突破3000億元，衝刺第三個千億元目標。

相比數字的躍升，生活的改變更為可感：從水桶到水管，從油燈到電燈，從土路到油路，從氈房到樓房，這些具象的變化勾勒出高原百姓生活的升級軌迹。

這片世界屋脊，憑什麽能實現如此巨大的跨越？

解開這個謎題，不能只看表面的產業數據，而要穿透經濟增長的表象，找到那些支撐高原騰飛的核心支柱。

西藏的發展，始終鐫刻着國家戰略的深刻印記。從確立對口支援機制，到新時代黨的治藏方略的深入推進，政策紅利如同高原的陽光，持續滋養着經濟根系。

國家直接投資重大項目、中央財政專項補貼、全國對口支援的全方位格局，構建起堅實的發展基座。

從產業扶持到基礎設施建設，從人才引進到生態保護，政策的精準滴灌，讓西藏發展邁入快車道，清潔能源、文化旅遊、高原輕工業等產業蓬勃發展，現代產業體系初步建立。

8月20日中午，中共總書記、國家主席習近平率中央代表團乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動。（新華社）

比如，西藏自主研發生產的「雪蓮花」「格桑花」高原炊具購銷兩旺，「雪蓮花」牌高原炊具已累計銷售超過120萬件，銷售額達到5億元。

政策的力量，不僅在於「輸血」，更在於激活了高原自我發展的造血機能，讓西藏自主發展的能力持續增強。

西藏的發展密碼，藏在「綠水青山就是金山銀山」的轉化公式里。

西藏經濟社會發展並非以犧牲生態環境為代價，而是堅持生態優先、保護第一，把全區50%以上的國土面積納入生態保護紅線，設立生態崗位44萬餘個，年發放補助金超過15億元，讓百姓吃上「生態飯」，生態保護與民生改善實現雙贏。

這片約佔全國總面積的八分之一的區域，擁有國內最豐富的清潔能源儲量——水能佔全國30%，太陽能資源居全國首位，地熱能儲量佔全國80%。但資源稟賦不等於經濟優勢，關鍵在於轉化機制的創新。

「牧光互補」模式便是典型，光伏板上發電、光伏板下牧羊，讓資源開發直接惠及民眾。2024年西藏清潔能源發電量佔比達到99%，成為全國清潔能源發電量佔比最高的地區。

文化資源的轉化同樣精彩。悠久的歷史，燦爛的文化，獨一無二的自然風景，豐富多彩的人文資源，讓西藏發展文化旅遊產業擁有得天獨厚的優勢。

但西藏不滿足於觀光旅遊、風景旅遊和門票經濟，而是積極向文化旅遊、休閒體驗旅遊、產業經濟轉型。2024年全區接待國內外遊客超過6389萬人次，遊客旅遊總花費超過746億元，分別同比增長15.8%、14.5%。文化的吸引力正轉化為發展的推動力。

基礎設施的持續完善，則為雪域高原鋪就了跨越天塹的發展動脈。

拉薩街景。（新華社）

從青藏川藏公路通車，到青藏鐵路建成運行，「復興號」飛馳雪域高原，西藏徹底告別了「人背畜馱」，立體交通網絡讓世界屋脊不再是孤島。

2024年底，西藏公路通車總里程和鐵路營運里程分別達到12.49萬公里、1359公里，國際國內航線達到183條。青藏、川藏、藏中、阿里4條電網建成投用，主電網覆蓋所有縣(區、市)。

每一公里公路的延展、每一米鐵軌的鋪就、每一寸電網的延伸，都在為高質量發展注入動能。

當所有行政村實現光纖和4G網絡通達，西藏得以融入數字經濟浪潮。牧民通過直播銷售牦牛肉，非遺傳承人在線傳授唐卡技藝，數字的翅膀正帶着高原飛向更廣闊的世界。

經濟增長的終極意義，在於民生改善。

率先實施從幼兒園到高中的15年公費教育，全區人均預期壽命提高到72.5歲……這些數字背後，是老百姓實實在在的獲得感。

循着西藏一甲子發展之路，世界看到的不僅是一個個數字的突破，更是一種適合高原高質量發展範式的成熟。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

