網紅柴懟懟被刑拘　涉生產銷售偽劣產品　價值3千玉石賣顧客4萬

內地網紅「柴懟懟」（原名柴向前）與妻子肖某，涉嫌生產、銷售偽劣玉石產品被刑事拘留。內媒報道指，有顧客以4萬元（人民幣，下同）在柴懟懟直播間購買的玉石，經鑑定價值僅為3千元，而柴懟懟售賣的多件玉石為染色處理，很多連鑑定價值都沒有。



柴懟懟。（大象新聞）

據《大象新聞》報道，周一（9月15日），在柴懟懟播間購買玉石的消費者稱，通過警方提供的查詢途徑獲悉，柴懟懟涉嫌生產、銷售偽劣產品一案已有初步進展。查詢信息顯示，警方已完成對涉案首批玉石飾品的價格鑑定和真偽鑒定。

鑑定結果顯示，目前已鑑定的30多件玉石產品的估價普遍介於30元至500元之間，其中15件玉石的真偽鑑定結果為「染色和田玉」。此外，查詢頁面中的「人員信息」部分顯示，9月8日，柴懟懟等人於被依法拘傳；9月9日，柴懟懟與其妻子肖某被刑事拘留。

「柴懟懟」與妻子肖某，涉嫌生產、銷售偽劣玉石產品被刑事拘留。（大象新聞）

多名消費者均表示對案件進展十分關注，消費金額達9.4萬元的何女士稱，目前自己仍有5375元未退款，肖某曾在直播間公開聲稱「有錢也不退」令自己十分氣憤；仍有8萬多元未退款的譚女士則表示，她於近日收到平陽縣公安局鑑定意見通知書上面顯示，直播間售價近4萬元的12件玉石飾品，價格鑒定總金額只有3509元，「他們售賣的價格竟然是鑑定價格的十幾倍，有的甚至二十多倍。」

曾協助消費者維權的柴懟懟直播間前實習生「小魚乾」透露，首批130多件送檢物證中，僅有30多件出了鑑定結果。「小魚乾」稱，據民警表示，首批送去鑑定的玉石飾品，「鑑定中心的工作人員很多都不收，說這些都沒有鑑定的價值。目前，案件仍在辦理中。」