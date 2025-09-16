12歲女生遭生父繼母虐死案二審　生父拒不認罪還哭着為繼母求情

福建莆田12歲女生慘遭生父和繼母虐待致死，案件周二（9月16日）二審開庭審理，法庭最終宣布擇期宣判。據介紹，繼母庭審中推責生父，生父還哭着為繼母求情，且二人在庭審中均未表示懺悔或道歉。今年4月，案件一審宣判，繼母因故意殺人罪被判處死刑，生父因故意傷害罪和虐待罪被判處有期徒刑五年六個月。



白女士手捧琪琪遺像。（封面新聞）

綜合內媒報道，白女士和劉某於2010年結婚，二人翌年生下女兒琪琪。後因感情破裂，劉某突然失蹤。分居後，白女士帶着女兒四處打工，期間因女兒讀幼稚園需要證件，多次試圖聯繫劉某未果。

2014年，劉某主動聯繫白女士，提出由他接回女兒撫養。考慮到女兒上學所需證件都在劉某手中，且對方經濟條件遠好於自己，因此雙方協議將女兒給劉某撫養。2015年，二人辦理離婚手續，劉某承諾一定會好好對待女兒，將她撫養成人。但此後便杳無音訊。

此後，白女士所有試圖與女兒見面或通電話的請求均被拒絕。經濟條件轉好後，白女士曾提出給劉某一筆錢接回女兒的請求，仍被拒絕。直至2024年10月7日，正在上班的白女士接到了女兒的死訊，「我盯着通知，那些字好像認識又不認識，直到看見『死亡』兩個字，後悔為什麽沒能堅持接琪琪回去。」

回憶起在殯儀館見到女兒的場景，白女士痛哭流涕，「沒有一點肉，瘦的全是骨頭，我對着她的屍體，腳抬不起來。我沒法相信這是自己女兒。」

直至今年4月，法院對案件一審宣判，法院認定，繼母許某花長期對琪琪實施饑餓、毆打、辱罵、逼迫吃屎尿、用針扎身體各部位等暴行，並給琪琪大量服用瀉藥。

經鑑定，琪琪身上存在多處陳舊性損傷痕，證明虐待行為長期存在。而作為琪琪生父的劉某，不僅沒有保護好女兒，反而成為了虐待的幫兇。他向許某花提供多達1600粒瀉藥、繩子等，支持其虐待行為。

2023年12月5日後，許某花將極度虛弱的琪琪捆綁在衛生間近17天，並持續體罰折磨。琪琪最終因外傷及外傷後的化膿性感染、饑餓、寒冷等因素引起急性循環功能衰竭而死亡。

生父和繼母。（影片截圖）

琪琪幼時照片。（大象新聞）

法院以犯故意殺人罪、虐待罪判處許某花死刑，以犯故意傷害罪、虐待罪判處劉某有期徒刑五年六個月。

及至9月16日早，案件二審開庭審理，庭審中，控辯雙方圍繞量刑問題展開辯論。據白女士介紹，劉某和許某花認為一審判決過重，其中一審被判死刑的許某花，辯稱打孩子等行為是正常的管教孩子，其主觀上沒有想殺害孩子，另外她還在庭上表達了希望經濟賠償受害人母親的意願。面對死刑指控，她一度沉默哭泣，還將部分罪責推向劉某。

而一審被判五年六個月的劉某，則表示他沒有參與殺害孩子的行為，案件中的瀉藥是減肥藥，庭審中他還為許某花一審的死刑判決哭泣，並認為對許某花的判決過重。劉某未在庭上對女兒的死亡致歉。

白女士則認為，劉某的哭泣並非出於懺悔，而是出於對自身命運的恐懼。她還認為劉某的判罰太輕，希望二審法院能夠加重量刑。

據律師介紹，由於公訴機關沒有提起抗訴，根據「上訴不加刑原則」，除非是二審法院將本案發回重審，且有新的犯罪事實並經公訴機關補充起訴，第二審人民法院不得加重被告人的刑罰。

目前，案件已進入合議庭合議階段，預計於一至兩個月內作出二審判決。若二審結果未改變，被害方表示將考慮通過申訴等法律途徑繼續維權。