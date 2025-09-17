AIT稱二戰文件未決定台灣地位　北京：抹黑中國捍衛國家主權行動

美國在台協會（AIT）發言人近日強調，二戰相關文件並未決定台灣最終政治地位，並指北京對歷史的敘述「是錯誤的」，引發外界解讀為美方重提「台灣地位未定論」。



中國外交部發言人林劍17日回應稱，美國對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂「台灣地位未定」的謬論，抹黑污蔑中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動。



中國外交部發言人林劍。（外交部官網）

林劍指出，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。

林劍稱，1943年，中美英三國政府發表《開羅宣言》，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945年，中美英蘇發表《波茨坦公告》，重申「《開羅宣言》之條件必將實施」。同年，日本簽署《日本投降書》，承諾「忠誠履行《波茨坦公告》各項規定之義務」。這一系列具有國際法效力的文件都清晰確認中國對台灣的主權。

林劍稱，台灣是中國的台灣。作為《開羅宣言》《波茨坦公告》的簽署方，美國對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂「台灣地位未定」的謬論，抹黑污蔑中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

林劍表示，歷史不容篡改，一個中國原則是國際社會普遍共識，美國單方面歪曲解讀撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止以任何形式縱容支持「台獨」，停止干涉中國內政，任何人任何勢力都無法阻擋中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

而國民黨15日則發表聲明回應稱，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，尤其是二戰後期及戰後的文件，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚台列嶼）歸還中華民國。