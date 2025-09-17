清華學霸小紅書曬1.83億年薪被查　美司法部控多罪：在逃中

畢業於清華大學的學霸吳艦（Jian Wu），是居住在美國紐約的中國公民，其2023年在小紅書「悄悄」炫富，曬出2350萬美元（約合1.83億港元）的年薪，引發廣泛關注。

美國司法部近日表示，吳艦被指控犯有電匯欺詐、證券欺詐和洗錢罪，並稱其處於「在逃狀態」。目前，吳艦正面臨美國證券交易委員會和美國司法部的民事刑事雙重起訴。



據《每日經濟新聞》報道，根據吳艦的Linkedin簡介顯示，他在2011年取得了清華大學的工學學士學位，並於2017年從美國康奈爾大學（Cornell University）獲得了哲學博士學位。

畢業後，吳艦在美國知名做市商Citadel（城堡投資）實習，於2018年4月加入頂尖量化對沖基金Two Sigma，從量化研究員做起。三年時間不到就升任Two Sigma量化研究部的副總裁。2023年1月，工作不到五年的吳艦被提拔為高級副總裁。

2023年，吳艦在小紅書「悄悄」炫富，稱「不敢發朋友圈，自己心態還是太年輕，想找個沒人認識的地方偷偷炫耀下。」該帖文顯示，其2022年的薪資相較往年出現暴漲，高達2350萬美元。

據報道，正是這次小紅書的炫富引發業內討論，並引發了Two Sigma內部調查。

美國證券交易委員會的起訴書稱，2021年11月至2023年8月期間，吳艦秘密操縱了他創建或幫助創建的至少14個投資模型，吳艦向Two Sigma謊稱這些模型正在生成獨特的預測，而事實上，吳艦對這些模型進行了未經授權和未披露的更改，導致它們有效地複製了其他Two Sigma模型的預測（公司要求新的模型必須與已有的模型「不高度相關」）。

吳艦的未經授權的修改導致Two Sigma以與預期策略不同的數量、集中度和頻率為客戶買賣證券，並給某些客戶造成了至少1.65億美元（約合12.83億港元）的損失。Two Sigma公司旗下部分基金則獲得4.5億美元（約合35億港元）的額外收益，這部分基金主要由公司高管及員工投資。

吳艦因欺詐行為獲得了數百萬美元的不義之財作為激勵補償。其用2022年的2350萬美元年薪的一部分，購買了一套價值數百萬美元的曼哈頓公寓。

Two Sigma在致客戶信中表示，吳艦擅自調整公司交易模型的目的是為了提高其個人薪酬，直到2023年夏天，公司高管們發現公司多個交易模型之間的相關性高出了預期，才意識到這個問題。

美國證券交易委員會表示，Two Sigma取消了吳艦在2021年和2022年的800萬美元（約合6220萬港元）績效獎金，但尚未收回他這些年的1780萬美元（約合1.38億港元）現金獎金。

2024年，Two Sigma於解僱了吳艦，並賠償了客戶的損失。

此外，美國司法部近日表示，吳艦被指控犯有電匯欺詐、證券欺詐和洗錢罪。

美國司法部還表示，34歲的吳艦是一名居住在紐約的中國公民，目前處於在逃狀態，無法立即確定他的律師。