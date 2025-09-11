傅瑩呼籲美國：尊重「亞洲現實」　勿再壓制中國發展

第二屆金融評論亞洲峰會（Financial Review Asia Summit）9月9日在澳洲雪梨舉行。會議由《澳洲金融評論》（AFR）與澳洲亞洲協會（Asia Society Australia）聯合主辦，邀請多位亞洲及澳洲政商界人士出席，探討亞洲發展機遇及地緣政治變動帶來的挑戰。中國前駐英國、澳洲大使傅瑩應邀出席，並在會上發表演講，提出美國應尊重「亞洲現實」，且勿壓制中國發展。



內媒《觀察者網》報道，在問答環節，針對中美關係及其對亞洲影響的提問，傅瑩指出，美國自認長期主導亞洲，並且依然抱持這樣的心態，但「美國所習慣的世界觀並不一定適合亞洲的現實情況」。她強調，美國在處理對華關係時，常以自身邏輯推論，忽視「相互尊重、平等相待」的重要性。在戰略競爭思維驅使下，華府試圖壓制中國發展，對雙邊關係造成損害。傅瑩強調，中方仍「堅持致力於維護兩國關係穩定健康發展，希望美方相向而行」。

傅瑩回顧亞洲經濟發展歷程，指出20世紀70年代起亞洲呈現「雁陣模式」，中國加入後帶來更大推動力，目前「中國對亞洲經濟增長的貢獻率超過50％，對亞太貢獻率超過60％，對世界則保持在30％左右」。她並提到，中國憑藉「一帶一路」、RCEP及中國—東協自貿區等平台，已成為120多國最大貿易夥伴，推動新能源、人工智慧等新產業發展。

2020年11月15日，東盟十國以及中國、韓國、日本、澳洲、新西蘭等國家領導人以影像形式參加RCEP簽署儀式。（新華社）

在談及周邊政策時，傅瑩表示，維護亞洲和平與合作是中國實現安全與繁榮的基礎。「中國和亞洲國家是合作夥伴，不是競爭對手，更非零和關係」，她認為戰略互信將有助於管控矛盾、加強產業鏈合作。

關於中澳關係，傅瑩指出，雙邊經濟合作在政治分歧中展現韌性，十年來雙邊貿易以美元計增長86.6％。她引用已故中國總理李強的話說，「中澳合作的商機無限，就像太平洋一樣寬廣」，並表示今年是中澳自貿協定生效十周年，應利用改善契機深化合作，拓展人工智慧、綠色能源及數字經濟等領域。

當被問到中國是否試圖重塑國際秩序時，傅瑩回應道，中國人談國際秩序，指的是以聯合國為核心的國際體系。她強調，中國是國際體系中的負責任一員，積極支持聯合國及世貿組織、國際貨幣基金組織等機制。傅瑩並提到，中國在歐債危機時增資IMF 500億美元，展現承擔。

中澳關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅在訪澳行程最後一天、2024年3月21日於悉尼會見澳洲前總理基廷（Paul Keating）。

她進一步指出，亞洲的多極化與多樣性「需要被尊重，不可能由某個大國單方面來決定」，許多亞洲國家有過殖民歷史，因此格外重視國家尊嚴。她呼籲各國「聚焦發展這個最大公約數」。

談及中澳與美國之間的「三角關係」時，傅瑩強調，澳洲應依自身根本利益作出選擇，而非依循「主導」「控制」等舊思維。她提醒澳洲社會應記得，中國與澳洲曾在二戰中同樣面對侵略，「中國閱兵釋放的強烈信號是呼籲和平，絕不讓歷史悲劇重演」。

傅瑩最後表示，中國正憑藉上升的實力主動塑造亞洲和平與發展格局，將持續推動對話與合作。