蘇永康演唱會取消　《人民網》評論：還須進一步依法依規問責

藝人蘇永康因其曾有涉毒歷史而遭網友投訴，原定10月在溫州舉辦的演唱會已經確認取消。內地官媒《人民網》9月17日發表評論文章指，取消蘇永康演唱會是必須的，進一步依法依規問責也是必須的。



蘇永康原定10月在溫州舉辦的演唱會已經確認取消。（網絡圖片）

藝人蘇永康因其曾有涉毒歷史而遭網友投訴，原定10月在溫州舉辦的演唱會已經確認取消。《人民網》9月17日發表評論文章稱，此事仍有很多疑問待解：蘇永康演唱會是如何發起的？為什麼連網民都能看出來的問題卻能突破審批關口？誰該為此負責？

文章指，蘇永康近兩年在其他城市也曾開演唱會，這類事件造成的後果顯而易見，相關部門的權威和價值取向備受質疑，公信力也不免遭受侵蝕。於此而言，取消蘇永康演唱會是必須的，進一步依法依規問責也是必須的。唯有這樣，才能以儆效尤，形成震懾效應。

有博主向溫州當地相關部門投訴蘇永康開演唱會。（《極目新聞》）

文章還稱，毒品是人類社會的公害，禁毒工作事關國家安危、民族興衰、人民福祉。身為公眾人物，演藝人員尤其不能涉毒，不能觸碰道德底線和法律紅線。禁毒是全社會的共同責任，演藝人員更要遵守法律法規，尊重社會公德，愛護自身形象，真正通過德藝雙馨贏得「粉絲們」的喜愛和尊重。一旦涉毒，就要付出應有的代價。

文章最後稱，一段時間以來，一些涉毒藝人嘗試復出，希望重回聚光燈下。這種行為是堅決不被允許的。可以說，每一次對涉毒藝人的寬容，都是對緝毒英雄的褻瀆；每一次對涉毒藝人復出網開一面，都是對法治和公序良俗的破壞，也是對大眾情感的傷害。這也提醒相關藝人，莫試探公眾的容忍度，莫挑戰基本的社會規範。相關商業機構在邀請、推廣藝人時，應嚴格將藝人的道德品行、法律記錄作為重要考評依據。如果只顧眼球經濟而忽視社會責任，只想着演出掙錢而忽略社會道義，注定會引發輿論反噬。這也提醒相關審批部門，要嚴格管理，守土有責。