蘇永康溫州個唱取消　內媒：一次吸毒終身禁演　必須尊重內地規則

藝人蘇永康因其曾有涉毒歷史而遭網友投訴，原定10月在溫州舉辦的演唱會已經確認取消。有內媒發表評論文章稱，對涉毒藝人「終身禁業」「永久抵制」是社會共識，需從制度層面築牢防線，推動「一次吸毒，終身禁演」從輿論共識轉化為明確的行為紅線。



蘇永康原定10月在溫州舉辦的演唱會已經確認取消。（網絡圖片）

有博主向溫州當地相關部門進行投訴蘇永康開演唱會。（《極目新聞》）

內媒《極目新聞》發表評論指，儘管內地法律並未明文禁止涉毒藝人復出，但涉毒行為社會影響極其惡劣、民眾深惡痛絕，早已成為演藝行業絕不可觸碰的「高壓線」。對涉毒藝人適用「終身禁業」「永久抵制」等從業禁止措施，斬斷涉毒藝人復出的利益鏈條，不僅是社會共識，更是維護正確價值導向、淨化演藝行業環境，保護青少年免受不良影響的必要之舉。

藝人蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會。（《極目新聞》）

在9月16日早上，大麥網已經下架蘇永康相關演出。（截圖）

評論稱，蘇永康涉毒事件雖發生在台灣，但此次演出計劃在大陸地區上演，就必須尊重中國大陸的規則與公眾情感。涉毒藝人公開演出，不僅是對緝毒警察犧牲的褻瀆，更是對社會道德底線的挑戰。如果說藝人涉毒，過個幾年就能輕易復出，繼續站在聚光燈下接受掌聲和喝彩，無疑會傳遞「吸毒沒什麼大事」「戒毒很容易」等錯誤信號，誤導年輕人對毒品的認知，甚至引發效仿。這種不良影響，遠非一場演唱會的經濟收益所能彌補。

評論認為，需從制度層面築牢防線，推動「一次吸毒，終身禁演」從輿論共識轉化為明確的行為紅線，行業協會應盡快建立全國性的劣跡藝人名錄並向社會公開，確保演出審批機構、主辦方及平台可查詢核驗；同時，呼籲全國性的統一規定出台，明確禁止涉毒藝人從事台前演出、網絡直播等公眾曝光類工作，對違規邀請的商家和實施復出行為的藝人依法予以處罰，形成有效震懾，倡導風清氣正。

藝人蘇永康。（FB@William So Wing Hong 蘇永康）

《現代快報》的評論則認為，此前，無論是孫興、含笑，還是宋冬野，都曾嘗試重返舞台，卻均遭輿論的強烈反對而未能如願。對涉毒藝人採取「終身禁演」「行業抵制」等從業限制，已成為社會共識。這不僅是廣大民眾的共同呼聲，更是樹立正確價值導向、淨化文化演藝環境、保護青少年免受負面示範影響的必然要求。

根據資料，蘇永康2002年在台灣工作期間被爆出涉嫌吸毒及藏毒，被警方發現身上攜有「搖頭丸」，蘇永康被判勒戒11天後提早獲釋。