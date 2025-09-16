蘇永康內地個唱遭網友投訴曾涉毒　官方咁回應　售票平台下架演出

藝人蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。在9月16日早上，售票平台大麥網已經下架蘇永康相關演出。



浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員早前回應稱，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。



藝人蘇永康。（FB@William So Wing Hong 蘇永康）

有博主向溫州當地相關部門進行投訴蘇永康開演唱會。（《極目新聞》）

內媒《極目新聞》等報道指，近日有博主反映稱，他向溫州市相關部門投訴了蘇永康將開演唱會一事，訴求停止該藝人在溫州的演唱會。他發布的截圖顯示，龍灣區文化和廣電旅遊體育局答覆稱，該演出活動經審核同意，材料齊全，程序符合要求，批准同意演出。

售票平台大麥網顯示，蘇永康「So Live」2025巡迴演唱會溫州站將於10月6日在溫州奧體中心體育館舉辦，票價為199元至699元人民幣不等。不過在9月16日早上，大麥網已經下架蘇永康相關演出。

藝人蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會。（《極目新聞》）

在9月16日早上，大麥網已經下架蘇永康相關演出。（截圖）

《極目新聞》報道，龍灣區文化和廣電旅遊體育局工作人員回應稱，蘇永康演唱會的審批工作在省級層面，目前沒有接到不允許舉辦的通知。

浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員則回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的，「他近兩年也有在其他城市開演唱會」。

根據資料，蘇永康2002年在台灣工作期間被爆出涉嫌吸毒及藏毒，被警方發現身上攜有「搖頭丸」，蘇永康被判勒戒11天後提早獲釋。