731部隊添新罪證　｢少年班｣原隊員：活人解剖後泡福爾馬林做標本

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，侵華日軍第七三一部隊再添新罪證，原隊員須永鬼久太和長沼久夫透露，該部隊為保細菌跳蚤存活而製造陶瓷炸彈，以及將活人解剖後浸泡在福爾馬林中做標本。



侵華日軍第七三一部隊少年班。（央視）

侵華日軍第七三一部隊少年班，也被稱為「少年技術見習隊」，是該部隊為補充人力、培養細菌戰後備力量而組建的青少年團體，成員來自日本國內。（央視）

侵華日軍第七三一部隊少年班，年齡在14至18歲之間。（央視）

據央視報道，侵華日軍第七三一部隊少年班，也被稱為「少年技術見習隊」，是該部隊為補充人力、培養細菌戰後備力量而組建的青少年團體，成員來自日本國內，年齡在14至18歲之間。其建設時間幾乎與侵華日軍第七三一部隊同步，且規模龐大。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成介紹，「從1937年到1945年總共有6期少年班，成員總計是230多人。七三一部隊派他的核心成員，就是將佐，到日本陸軍軍醫學校進行召集。一是以求學的名義讓他們來上學，然後到哈爾濱，也是說到關東軍防疫給水部進行工作實踐，尤其是1939年的4月，後期少年班召集的時候，石井四郎親自回到日本，到日本陸軍軍醫學校進行面試和考核。」

1943年4月，須永鬼久太被招募到侵華日軍第七三一部隊少年班，他曾參與製作陶瓷細菌炸彈。他形容，陶瓷細菌炸彈有1.8米至2米高，「用金屬的東西封住，再裝入一些鼠疫跳蚤等媒介物，這樣爆炸的時候，細菌就不會死了。簡單地說就是這樣的東西，如果是鐵製炸彈，那炸碎時產生的熱量就把跳蚤燒死了，陶製的就不會有這樣的問題，所以上級下令製造陶制炸彈。」

長沼久夫也是在1943年4月進入侵華日軍第七三一部隊少年班，他曾見過被稱為「馬路大」的關押者，並被帶去參觀解剖室。「馬路大」在日語中的本意是原木、木材材料，但在侵華日軍第七三一部隊，是指被日軍抓來進行實驗的活人。

侵華日軍第七三一部隊少年班在野外上課。（央視）

長沼久夫。（央視）

須永鬼久太。（央視）

研究人員表示，侵華日軍第七三一部隊選擇招募14歲至18歲的日本少年，是因為他們世界觀尚未成型，容易被軍國主義思想洗腦和塑造，從而成為忠誠且具備一定專業技能的細菌戰執行者。

哈爾濱市社會科學院七三一問題國際研究中心主任宮文婧介紹，「在校選拔上來的孩子，更傾向於組織性紀律性強、更聽話、服從性更高，他很容易被外界的環境影響。如果在這時注入軍國主義思想，他能夠更快地轉化為日本細菌戰實施犯罪的工具。」

那麼，在侵華日軍第七三一部隊，這些少年班的隊員見證了哪些慘絕人寰的罪行？隨着日軍戰敗，他們又是如何倉皇撤退的？報道指，侵華日軍第七三一部隊少年班隊員抵達哈爾濱後，首先要接受為期數月的集中培訓。培訓不僅是學習細菌學知識，更是一場嚴酷的精神馴化，目的是讓他們接受將活人視為實驗材料的「非人化」觀念。

培訓結束後，他們會被分配到各班組，直接或間接地參與到部隊的各項罪惡活動中。長沼久夫回憶，「當時，有用被活體解剖了的人做的標本，讓我們把那些浸在福爾馬林等溶液裏的標本抬到門廳去。」

宮文婧續指，「一開始他們只是看，或者是做一些很輔助的工作，清潔、收拾、整理工作，隨着時間的推移以及他們對技術的掌握，慢慢就開始上手了，從一個旁觀者到操作者，甚至到細菌戰犯罪的執行者。」

1945年8月，日軍戰敗之際，侵華日軍第七三一部隊忙於銷毀所有罪證。少年班隊員也接到了撤退指令，並目睹了部隊在最後一刻的倉皇與混亂。當時的侵華日軍第七三一部隊部隊長石井四郎在撤退前發布嚴令，要求所有隊員不得向外界承認部隊身份，禁止部隊成員之間相互聯絡，不得擔任公職。

1958年成立的「房友會」，即是平房戰友會。（央視）

長沼久夫身份證明。（央視）

侵華日軍第七三一部隊細菌實驗室遺址。（央視）

長沼久夫說，「當時部隊代號改為25202了。當時讓我們把身份證明都燒了，我就是不燒，帶回來了，因為是很重要的東西，所以把它折成兩半，藏在背包裏背回來了。」

而戰爭結束後，很多逃回國的侵華日軍第七三一部隊成員並沒有受到應有的懲罰，他們還通過戰友會組織保持聯繫，甚至吸納成員後代加入。1958年成立的「房友會」，即是平房戰友會的意思。石井四郎、北野政次也都參加了「房友會」的成立大會，刊發了他們的內部刊物《房友》雜誌。

金士成介紹，七三一部隊成員去世之後，他的妻子、他的後人都可以加入「房友會」。所以戰後七三一部隊處於一種形散而神不散的狀態，屬於他們在日本的「二次集結」，繼續掩蓋罪行，拒絕反思和懺悔。

報道指，少年班的存在充分證明，七三一部隊的行為是日本自上而下動員全國力量實施的有組織、有預謀、大規模的國家犯罪與反人類罪行。

金士成表示，少年班的存在與成立是與七三一部隊同步進行的，也證明了日本將細菌戰計劃作為一項長期計劃進行推進和實施的。揭露七三一部隊少年班的罪行同揭露七三一部隊的罪行是一樣的，最終達到牢記歷史、捍衛和平、以史為鑒、面向未來的效果。

8月15日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布一批新罪證、新史料，包括3010頁檔案、194分鐘影像、312張照片、12張明信片、8封信件，詳細揭露日本細菌戰罪行。上述新證周一（9月1日）正式對外展出。