第十二屆北京香山論壇開幕　張又俠：堅持和平發展是必然選擇

第十二屆北京香山論壇9月17日至19日在北京國際會議中心舉行，此次論壇的主題是「共護國際秩序，共促和平發展」，共有100餘個國家、地區和國際組織參會，已註冊的會議代表、觀察員、媒體記者等約1800多人。



在昨（17日）晚，論壇舉行歡迎晚宴，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席並致辭。

張又俠指出，國家主席習近平鄭重提出全球治理倡議，為改革完善全球治理體系指明了前進方向、提供了戰略引領。中方真誠希望與會各方秉持和平共處的初心、堅定合作共贏的信心，用好北京香山論壇這個平台，圍繞「共護國際秩序、共促和平發展」相談相商，拉緊友誼紐帶、平等對話協商、暢議安全大計、捍衛共同利益，為實現世界的持久和平和普遍安全作出新的更大貢獻。

張又俠表示，堅持和平發展，是以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的鮮明特徵和必然選擇。前不久舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年盛大閱兵，再一次向世界宣示中國軍隊的強大是世界和平力量的壯大，再一次向世界發出正義必勝、和平必勝、人民必勝強音。新時代新征程，中國軍隊願繼續同各方一道，深化拓展各領域、各層級軍事交流合作，以大團結、大協作應對新威脅、新挑戰，為動蕩變革的世界注入更多穩定性。