抗日戰爭勝利80周年　國防部：魔鬼被消滅　遺毒還未根除

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，周四（28日）下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校就一系列涉日問題回應媒體提問。



據日本媒體報道，日本啟用大型無人機「海上衛士」（MQ-9B）在釣魚島附近對中國海警船只進行警戒監視。張曉剛表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，要求日方停止複雜化釣魚島海空局勢，中方將繼續採取有效措施，堅定維護國家領土主權和海洋權益。

另一方面，中央廣播電視總台新媒體新聞專欄「玉淵譚天」調查發現，自中國2015年首次舉行抗戰勝利日閱兵以來，日本用於宣傳「正確形象」的預算超過560億日元。在此背景下，日方最近又通過外交渠道呼籲歐洲和亞洲國家審慎考慮是否參加在北京舉行的「九三」紀念活動。

張曉剛表示，外交部對此已作過回應，並已向日方提出嚴肅交涉，要求日方澄清。需要強調的是，掩蓋史實和推卸責任無法「洗白」自己，只會引起包括中國人民在內的全世界愛好和平人民的高度警惕和嚴厲譴責。日本應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會。

此外，近日，多批侵華日軍新罪證史料公布，包括日軍731部隊細菌戰的數千頁檔案和影像、日軍入侵廣東的罪行照片集，以及在河北發現的侵華日軍的日記和相冊，真實揭露了日本侵華的累累罪行。

張曉剛表示，日本軍國主義慘無人道的侵略行徑，令人發指的屠殺罪行，給中國人民和廣大亞洲國家人民帶來慘絕人寰的災難。特別是侵華日軍731部隊公然違反國際法，對中國人民發動了令人發指的細菌戰，犯下了反人類滔天罪行，這段歷史鐵證如山、不容否認，也永遠不會被抹去。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。「魔鬼被消滅了，但遺毒還未根除」，中方要求日方深刻反省歷史罪責，加快處置日遺化武進程，早日還中國人民淨土。