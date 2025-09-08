美國防部改名「戰爭部」　《解放軍報》：暴露軍事擴張、利己本質

美國總統特朗普9月5日簽署行政命令，正式將國防部更名為「戰爭部」。中共中央軍委機關報《解放軍報》今（8）日刊文評論指出，此舉折射出美國對外戰略的調整，「實際是將軍事擴張的敘事重新包裝，為單邊主義戰略披上『合法外衣』」。



《解放軍報》文章回顧，美國軍事機構的名稱變遷見證了其擴張歷史。1789年設立的「戰爭部」主導美國以軍事手段擴張領土與影響力，直至1949年改為「國防部」。然而文章強調，這並不意味美國真正走上和平道路。從二戰結束到2001年間，全球發生248次衝突，其中201次與美國相關，包括越南戰爭、海灣戰爭及阿富汗戰爭，美國以軍事霸權為擴張開路。

文章指出，特朗普重返白宮後，美國在歐洲雖出現戰略收縮跡象，但軍事擴張「有增無減」。具體表現為大幅提升國防預算、推進「金穹」系統部署、公然轟炸伊朗核設施，並公開叫囂「奪取格陵蘭島」、「吞併加拿大」。此外，特朗普要求北約其他成員承擔更多軍費，也早已令盟友不滿。

《解放軍報》直言，美國從「國防」到「戰爭」的敘事轉變，意味著其試圖以武力進一步挑戰國際安全秩序與規則，「暴露出極端利己主義本質，引起國際社會強烈擔憂」。

文章進一步分析，這次更名還有強化特朗普政治人設與鞏固地位的考量。距離美國期中選舉尚有一年多，兩黨圍繞選區重劃激烈博弈。透過改名，特朗普可展現「改變華盛頓建制」的決心，強化「顛覆傳統」的形象，鞏固支持者基盤。

此外，更名還可為美國持續擴大的軍費提供正當性，將「戰爭常態化」植入輿論，消解國內反戰聲音，並爭取軍工複合體支持。文章最後強調，當前國際社會普遍倡導多邊主義安全合作，美國此舉「不僅無法挽回其國際信譽的下滑，反而會加劇世界對美式霸權的警惕與抵制」。