北京亦莊打造BioPark　推動國際醫藥產業｢北京場景+香港研發｣合作

近期，北京亦莊控股黨委書記、董事長，經開區工委副書記（兼）王軍率代表團赴中國香港，圍繞「引項目、促轉化、拓市場」的核心目標，開展為期4天的深度交流與合作洽談。代表團亮相2025年香港國際生物科技論壇暨展覽（簡稱BIOHK2025），走訪香港交易所（簡稱港交所）、香港應用科技研究院、香港大學李嘉誠醫學院等頂尖機構，開展資本對接、科研合作和企業服務等系列活動，進一步深化京港合作，助力亦莊生物醫藥產業「走出去」。回看—論壇發聲亮優勢、獲認可，搭建合作橋梁



開幕式上，王軍向全球生物醫藥界發出「共赴北京亦莊、共尋機遇、共創價值」的誠摯邀請，重點推介北京亦莊作為首都醫藥健康產業主陣地的雄厚實力以及國際醫藥創新公園（BioPark）的獨特優勢。亦莊控股旗下亦莊生物醫藥公司與其運營的BioPark分別獲大會頒發的最佳醫藥創新生態獎與最具潛力生物醫藥園區獎。

開幕式後，亦莊生物醫藥公司主辦北京亦莊專場投資推介會，以「京港合作新視野」為主題，全方位展示北京亦莊產業生態與優勢，重點剖析BioPark規劃藍圖與階段成果，並向中國香港各界發出邀請，將於10月共赴國際生物醫藥產業創新北京論壇，進一步拓寬京港合作渠道。

在路演環節，亦莊生物醫藥公司充分發揮國有平台職能，組織多家入駐亦莊的創新企業集中亮相。北京天星醫療股份有限公司的「經股三尖瓣置換系統」、北京唯邁醫療科技股份有限公司的「7軸高端DSA」、北京快舒爾醫療技術有限公司的「無針給藥系統」等細分賽道龍頭產品，呈現核心技術參數與市場價值，憑借硬核實力吸引全球資本目光。

隨後，一場以「產業整合打通南北大循環，中國創新醫療器械迎來時代機遇」為主題的圓桌論壇同步開展。亦莊生物醫藥公司邀請資本方、企業代表共同參與，圍繞「創新醫療器械產業整合重組路徑」「南北區域聯動重塑行業龍頭」「向世界輸出中國醫療器械創新方案」 等熱點議題深入研討，為推動產業協同發展凝聚共識。

精準對接連資本、探科研，夯實合作根基

王軍率亦莊生物醫藥企業代表團走進港交所總部，舉辦亦莊生物醫藥企業港股上市專場交流會。港交所環球上市服務部香港負責人與天星醫療、強聯智創、唯邁醫療、快舒爾4家亦莊企業的創始人及CEO展開「一對一」深度交流，有效打通亦莊生物醫藥企業對接國際資本市場的「綠色通道」。

在對接資本的同時，代表團深入香港頂尖科研機構，探索京港協同創新的落地模式。在香港應用科技研究院，雙方圍繞信息技術、人工智能、智能製造與物聯網等前沿領域展開交流，明確合作方向，以「北京場景+香港研發」的模式，加快推進一批標桿項目落地。

在香港大學李嘉誠醫學院，雙方就共建「香港研發—北京轉化—亦莊智造」的跨境產業化通道展開深入探討，為推動科研成果從「實驗室」邁向「生產線」築牢基礎。

王軍帶隊來到麥克奧迪海外事業部，圍繞「人工智能賦能、全球產能佈局、品牌升級與治理優化」主題召開專題座談會，系統推進國際化人才培養機制和全球業務一體化管理體系建設，為夯實海外經營根基提供有力支撐。

媒體聚焦強傳播、擴影響，講好亦控故事

此次赴港交流活動引發國內主流媒體高度關注，新華社、學習強國、今日頭條等多家權威及重點媒體紛紛轉載報道，形成覆蓋廣泛、聲量集中的傳播效應，為後續深化京港合作、吸引優質資源集聚營造良好輿論氛圍。

亦莊控股將持續推動京港兩地在產業、資本、科研等領域的常態化、機制化交流，加快BioPark建設進程，吸引更多優質項目、資本與人才集聚北京亦莊，推動更多前沿生物醫藥成果在北京亦莊轉化落地，為打造具有全球競爭力的生物醫藥產業集群注入新動能。