北京亦莊築造生物醫藥創新高地　 借港｢出海｣邀全球人才來華創業

由香港生物科技協會主辦的BIOHK2025，於9月10日在香港會議展覽中心召開，來自全球的學者、投資人和企業齊聚一堂，探討生物科技如何重塑人類健康的未來。



論壇首日，北京亦莊備受矚目。北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司榮獲「最佳醫藥創新生態獎」，BioPark國際醫藥創新公園則獲頒「最具潛力生物醫藥園區」獎。作為北京生物醫藥產業的重要承載平台，亦莊以龐大的產業體系和清晰的全球化戰略，吸引了全場的目光。《香港01》在論壇現場專訪了北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司董事長谷守宇，深入了解亦莊在生物醫藥產業的發展模式和未來規劃。



北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司黨總支書記、董事長谷守宇。（香港01 鄭子峰 攝）

全新生物醫藥產業生態的「構建者」

谷守宇介紹，北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司最初並不是純粹的產業投資者，而是從園區運營起步，目標是打造國內領先、國際一流的專業化產業園區。「我們最早是做了一個專業的生物醫藥園區，聚集了數百家醫藥創新企業，通過提供產業服務幫助他們發展。」他介紹，隨著亦莊生物醫藥產業規模不斷擴張，公司逐漸定位為產業生態的構建者，「從空間、資本、技術、人才等多個角度為產業提供全面支撐」。

此外，亦莊正在用「真金白銀」成為企業最強大的後盾。谷守宇給出了具體的闡釋：「在資本方面，北京有200億規模的生物醫藥投資基金，亦莊有200億政府引導基金，還有100億的並購基金，加起來是一個大約500億的基金體系。此外，我們還匯聚了許多市場化投資機構，形成合力，助力企業發展。」

在技術服務方面，谷守宇則表示，早在十年前，亦莊就搭建了公共技術服務平台，從實驗檢測和儀器設備方面幫助中小企業降低成本。「去年我們又投資了一個專注於細胞基因治療領域的CDMO平台,這個平台旨在助力細胞基因治療領域的企業發展，並且在公共技術服務領域發揮作用。」

此外，谷守宇特別提到，為了給醫藥企業構建一個良好的交流生態，在亦莊舉辦了許多有影響力的會議，例如博鰲亞洲論壇的全球健康論壇，以及每年舉辦的國際生物醫藥創新北京論壇和各種沙龍會議。

而空間佈局同樣是亦莊的優勢。谷守宇介紹，公司已經建成約60萬平方米的產業空間，並能統籌規劃200多萬平方米的生物醫藥產業載體，「從實驗室到孵化器、加速器、中試再到產業化落地，形成完整的全生命周期支撐」。

正如谷守宇所說：「我們的核心競爭力，就是讓企業安心做研發和生產，把產業需要的創新資源和服務交給我們。」

BIOPARK：國際合作樞紐與「出海」平台

在談到未來三到五年的重點時，谷守宇特別提到正在打造的BioPark國際醫藥創新公園。「BioPark規劃佔地大概5.8平方公里，將近300萬平方米。我們的目標是把它建成國際醫藥創新的合作樞紐和產業集聚地。」

據介紹，亦莊BIOPARK在2024年7月開始正式規劃，一年多來已吸引禮來、阿斯利康、輝瑞、美敦力、拜耳等跨國藥企入駐，並計劃建設醫療大數據人工智能訓練基地及產教融合基地，旨在形成一個面向全球的創新集群。

谷守宇也透露，國家藥監局六大中心已經入駐BIOPARK，園區也在謀劃臨床研究型醫院，為企業臨床研究提供支持。在教育方面，亦莊正推動建立國家生命學院，聯合清華、北大、北航等高校，聚焦醫工融合和人工智能醫藥健康交叉學科的人才培養。「我們希望BioPark成為國際醫藥人才來華創業的第一站。」

亦莊BIOPARK在2024年7月開始正式規劃。（香港01 廖雁雄 攝）

此外，人工智能也是BIOPARK未來佈局的另一大重點。谷守宇指出，人工智能將對醫藥研發和成果轉化產生巨大變化。「我們正在規劃AI+醫藥健康的訓練基地，包括生物樣本庫和醫師培訓中心。」

作為平台公司，谷守宇強調，「我們很重要的工作就是把BIOPARK規劃建設好，把這些重大的資源導入進來。我們還會打造更多共性技術服務平台，構建企業與監管之間的橋樑，提供註冊和審評的諮詢服務，形成全方位的產業生態。」

借香港國際橋梁「雙向奔赴」

首次率隊來港參加BIOHK2025，谷守宇提到：「我們參加BIOHK2025，一方面是通過香港這個全球合作樞紐，展示北京亦莊發展生物醫藥的產業生態以及我們具有優勢的資源。另一方面是利用這個平台，促進京港之間很多互補和合作的項目」。

他提到，此次赴港除了參展，亦莊還會與港交所、香港應科院、香港大學醫學院等多家機構進行深度的對接與交流。目前，亦莊有很多醫藥企業已經在港上市，還有幾家正在準備申請。科研合作同樣潛力巨大，他表示，希望香港的原始創新能夠到北京轉化落地，而北京的資源優勢也能反哺香港科研成果。在政策方面，谷守宇也提到香港藥物審評規則與國際接軌，能幫助內地企業更快「走出去」。

北京亦莊打造生物醫藥創新高地，借香港「出海」邀全球人才加入。（香港01 廖雁雄 攝）

北京亦莊：全球創新藥械「首發站」和「加速器」

最新數據顯示，亦莊已聚集超5000家生物醫藥市場主體，醫藥健康業工業產值占北京市的「半壁江山」。而在BIOHK2025的香港舞台，不僅讓亦莊展示了自身強勁的創新實力，也把目光投向更廣闊的國際合作。谷守宇在專訪中多次強調，希望能夠借助與香港金融、科研與審評審批制度等各類資源的合作，幫助亦莊更好地實現國際合作，打造出海平台。

位於北京經開區的心腦血管介入手術機器人領軍企業——唯邁醫療，本次應北京亦莊邀請，共同來港參加BioPark論壇。企業董事長兼CEO楊賀接受《香港01》採訪時表示，亦莊為創新型企業的發展提供了優厚的產業發展空間以及良好的營商環境，使其在短時間內實現了領先全球的科研成果。

心腦血管介入手術機器人領域的領軍企業——唯邁醫療，本次隨北京亦莊團隊共同來港參加BIOPARK論壇。圖為企業董事長兼CEO楊賀。（香港01 廖雁雄 攝）

「我們專注做心腦血管方向的介入手術機器人，能夠提高手術精準度、降低風險，甚至支持遠程操作。」楊賀解釋，技術測試顯示，跨距離傳輸的延時控制在80毫秒以下，對手術無影響，「這意味著未來在香港就能遠程指導非洲的手術」。目前相關技術已在動物實驗中驗證，在亦莊創新政策的助力下，預計1-2年內就可進入臨床實驗，「我們在這一領域是全球獨家的完整解決方案，這給了我們一個難得的窗口期。」

據楊賀介紹，唯邁醫療在2016年就在香港落子，設立了子公司，用於海外拓展與融資。此後，企業與香港中文大學開展合作，在醫用機器人平台上共同進行實驗。「香港有很強的科研能力和國際化環境，是我們開拓海外市場的重要橋梁。」楊賀補充說，公司已順利通過香港佈局東南亞，並簽下拉美市場合同。

開放合作、向新發展、為企服務。「我們的核心競爭力，就是讓企業安心做科研，並將產業所需的創新資源和服務交給我們。」隨著BioPark國際醫藥創新公園建設的高質量推進，以及京港之間合作的深化，亦莊生物醫藥的「國際化藍圖」也將逐步展開。