IT男閃婚閃離遭勒索千萬跳樓自殺　前妻犯敲詐罪獲刑12年併罰10萬

2017年9月，內地手機軟件「WePhone」創始人蘇享茂跳樓自殺身亡，他留下的「遺書」指出，前妻翟欣欣向他勒索1000萬元（人民幣，下同）和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。

周五（9月19日），案件在北京市海淀區人民法院公開宣判，翟欣欣犯敲詐勒索罪被判有期徒刑12年，併處罰金10萬元。



翟欣欣。（網絡圖片）

法院審理查明，2017年3月，被告翟欣欣與被害人蘇享茂確定戀愛關係。同年5月，二人購買海南省房產一處，總價逾319萬元，蘇享茂支付購房首付款199萬元。同年6月7日，二人登記結婚。

2017年7月至9月間，翟欣欣提出離婚，以舉報蘇享茂及其經營的公司相要挾，索要精神損失費1000萬元，並要求海南房產歸其所有。

2017年7月18日，蘇享茂被迫支付翟欣欣660萬元，後將海南房產的購買人變更為翟欣欣。而翟欣欣獲得上述財物後，仍多次威脅蘇享茂，索要剩餘錢款。

2017年9月7日，蘇享茂墮樓身亡。翟欣欣已退賠全部違法所得。

法院審理認為，被告翟欣欣的行為構成敲詐勒索罪，數額特別巨大。在案證據顯示，翟欣欣與蘇享茂婚姻關係僅存續42天，二人無夫妻共同財產，翟欣欣索取的是蘇享茂個人財產。

翟欣欣不存在離婚時申請補償、損害賠償的民事請求權基礎，為索取財物實施了敲詐勒索行為。法院綜合考慮翟某某犯罪的性質、情節、社會危害程度等，依法予以量刑。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線：18288