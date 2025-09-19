于朦朧「飯局名單」瘋傳　男星開第一槍轟在場友人無義氣：怕什麼

37歲大陸男星于朦朧11日被證實墜樓身亡，震撼演藝圈。



即使于朦朧母親強調只是酒醉意外墜樓，但疑點重重，大陸網友持續爆料，于朦朧因拒絕老闆飯局被冷凍，這次意外恐藏陪酒「潛規則」內幕。對此，35歲大陸演員李亭哲怒點名當日出席聚餐的友人出面說明，怒斥：

怕什麼！

網友持續爆料于朦朧因拒絕老闆飯局被雪藏，35歲演員李亭哲怒轟當日出席聚餐的友人沒一個敢發聲。（微博影片截圖）

李亭哲的直播內容：

于朦朧墜樓！網傳飯局名單 導演、男星急澄清

于朦朧墜樓原因成謎，網路瘋傳曾參加于朦朧生前參加的飯局名單，包括導演程青松、編劇極光光、高泰宇朦朧經紀人等人都入列，但程青松也發出多張不在場證明駁斥謠言，強調：

我完全不認識當事人（于朦朧）。

而演員高泰宇出面闢謠人在東直門，要求網友禁止造謠及誹謗。

于朦朧死因成謎！男星轟在場友人：怕什麼

對此，李亭哲看不下去，在直播中怒轟：

內娛（中國娛樂圈）我覺得噁心。

批評當天與于朦朧聚會的友人「太不仗義了！不敢發聲，都什麼樣了？一會兒說6人聚會，一會兒說17人聚會」，尤其平常都稱兄道弟，出事後，卻沒一個人站出來說兩句話：

人正不怕影子斜，怕什麼呀？

李亭哲也在微博發文開罵：「大家只想要一個真相，這麼難嗎？怕什麼！」

于朦朧母親曝兒酒醉意外墜樓！籲：不要多猜測

事實上，于朦朧母親16日藉由于朦朧工作室發表聲明指出，當晚兒子是因酒醉才意外墜樓，這一突如其來的變故，讓家人陷入了深深哀傷，目前公安機關已將調查情況向家屬通報，且後續處理工作已經完成，盼望各界能理性看待此事，不要再進行猜測。

于朦朧的死震驚演藝圈。（于朦朧微博圖片）

于朦朧墜樓相關新聞及他參演過的作品：

