內地男星于朦朧墮亡　母親發聲：愛子是酒後意外墮樓，望理性看待

9月11日晚間，內地男星于朦朧工作室證實，于朦朧於2025年9月11日墮樓身故。9月16日晚，于朦朧工作室代于朦朧母親發布聲明，其母指于朦朧是因飲酒意外墮樓，希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。



陽光上東小區網傳涉事單位紗窗脫落。（微博）

于朦朧名下兩間公司，均已注銷。（微博@于朦朧）

于朦朧母親聲明稱：「我是于朦朧的母親。近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。公安已將調查情況向我進行了通報，後事已處理完。我希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。我也希望早日回歸平靜的生活，懷着對朦朧的思念，努力過好每一天。相信這也是朦朧的心願。」

最後其母表示，希望朦朧在天堂平安。再次感謝所有關心、幫助過他們的人。

于朦朧母親聲明。（微博）

于朦朧工作室證實，于朦朧於9月11日在北京住所墮樓身亡，終年37歲。

于朦朧是內地知名男星，在2018年時搭檔女星鞠婧禕，主演智磊執導的古裝劇《新白娘子傳奇》，他飾演男主許仙。2020年12月，曾參加競演綜藝《追光吧！哥哥》，並最終成為出道的七位「追光之星」之一。2024年，于朦朧參加《2024年中央廣播電視總台春節聯歡晚會》，與迪麗熱巴等藝人一起表演節目《舞樂新疆》。

今年4月，于朦朧出演的武俠喜劇《俠客行不通》播出。同年6月，他在智磊執導的仙俠劇《臨江仙》中，客串玄天使者一角。待播劇方面，僅存一部張健執導，張若昀主演的《風起大漠》，于朦朧在劇中飾演李敢，飛將軍李廣之第三子。