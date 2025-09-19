國新辦發布治疆方略白皮書：新疆反恐維穩常態化，社會由穩向治

國務院新聞辦公室9月19日發布《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書，並舉行新聞發布會。白皮書指出，新疆統籌發展和安全，把維護社會穩定擺在首位，深入推進反恐維穩法治化常態化，有效防範化解各領域風險和外部勢力干擾破壞，社會大局實現由亂到穩、由穩向治的歷史性轉變，當地社會穩定和長治久安基礎更加穩固。



國務院新聞辦公室9月19日發布《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書。（南方網）

白皮書指出，新疆是中國的神聖領土。中華文明長期的大一統傳統，決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心，決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所系。中國歷代中央政權因地制宜加強新疆治理，大力開發建設新疆，促進民族融合宗教共處，以中華優秀傳統文化凝聚各族人民。

白皮書強調，中國中央政權治理新疆歷經兩千多年歷史發展，不同時期採取了不同方式，新疆始終是中國統一多民族國家不可或缺的重要組成部分。

白皮書指出，新時代黨的治疆方略指引邊疆治理體系和治理能力現代化實現歷史性跨越，找到了一條在邊疆地區統籌發展和安全，扎實推進中國式現代化新疆實踐、實現新疆社會穩定和長治久安總目標的正確道路。

據了解，白皮書除前言、結束語外分為十個部分，分別是歷史上中央政權治理新疆的理念經驗、中國共產黨治理新疆的光輝歷程、新時代黨的治疆方略開創治疆新局面、社會穩定和長治久安基礎更加穩固、中華民族共同體建設深入推進、民主法治建設持續深化、高質量發展和高水平開放協同共進、文化發展成效顯著、民生福祉持續增進、建設新疆的強大合力不斷匯聚。