首以律政司長身份到訪　林定國：香港是新疆應對國際化重要助力

律政司司長林定國率領代表團訪問新疆維吾爾自治區，獲新任自治區黨委書記陳小江接見，並與當地司法廳官員舉行工作會談，就加強香港與新疆法律與仲裁合作展開務實討論。



林定國表示，雙方在涉外法律人才聯合培訓等領域達成多項共識，為新港法律服務合作奠定更堅實基礎。他又形容，新疆是國家「一帶一路」倡議向西開放的橋頭堡，香港是外聯內通的「超級聯繫人」和「超級增值人」。相信香港普通法制度的核心優勢，將成為新疆在「一帶一路」建設中應對國際化挑戰的重要助力。



林定國在社交發文稱，今次訪問對他來說特別有意義，是他時隔20多至30年後再次來到新疆，並且是以律政司司長的身份，有着截然不同的感受，也對兩地未來攜手合作、共創共贏充滿期待。

林定國率領香港代表團，與新疆自治區領導層舉行工作會談。（林定國facebook）

林定國：榮幸獲自治區黨委書記陳小江高規格接見

林定國表示，代表團昨日正式展開在新疆首府烏魯木齊的訪問行程時，很榮幸獲得新疆黨委書記陳小江高規格接見，自治區政府主席艾爾肯·吐尼亞孜，政法委書記陳明國等主要領導共同出席會見。他轉達行政長官李家超對陳小江今年7月上任新崗位的恭賀，並指出，今年適逢自治區成立70周年，相信未來新疆的發展必將呈現一番新景象。

林定國昨日又與新疆司法廳黨委書記劉建勝、廳長乃比江·依不拉伊木及其團隊舉行工作會談，隨後實地調研去年11月新成立的「絲綢之路經濟帶法務區」，包括烏魯木齊國際仲裁院，深入了解法務區在提供高端法律服務、支撐自貿試驗區建設中的創新舉措。林定國指出，香港作為亞太區國際法律與爭議解決中心，未來將積極推動與法務區的資源對接和合作。

律政司司長林定國訪問新疆，9月12日晚上出席香港普通法制度助力「一帶一路」建設研討會及交流晚宴。（林定國facebook）

新港簽法律服務合作框架安排 深化聯繫

昨日傍晚，林定國出席出席由律政司、新疆司法廳和新疆律師協會合辦的「香港普通法制度助力『一帶一路』建設研討會」，見證律政司與新疆司法廳簽署《法律服務合作框架安排》，雙方將在促進法律業界交流、涉外法律人才培訓及國際仲裁與調解合作等領域深化聯繫；亦見證香港大律師公會與新疆律師協會簽署了《合作備忘錄》，雙方將攜手推動專業服務合作，並為青年律師的交流與實習計劃提供平台。

林定國率領香港代表團訪問新疆。（林定國facebook）

林定國表示，新疆是古絲綢之路上的一顆璀璨明珠，亦是國家「一帶一路」倡議中無可替代的經濟帶核心區，香港則一直是「一帶一路」的積極參與者，其中一個角色就是作為功能平台，包括為「一帶一路」項目提供高質和多元化的法律及爭議解決服務。他在研討會上鼓勵新疆朋友多考慮選擇：一、以香港法律作為「一帶一路」項目合約的適用法律；二、在香港成立公司或機構作為合作平台；三、在香港融資；四、在香港解決爭議。