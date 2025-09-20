內地網約車司機破748萬、平均收入7623元　行業陷壓價戰

內地網約車行業競爭持續升溫。根據中國新就業形態研究中心近日發布的「城市出行的就業韌性：網約車司機就業圖景與職業表現」報告，截至去年10月，全國已核發網約車駕駛員證達748.3萬本，較2020年增加159%，但月均訂單量僅增長約38.3%，多家平台因此陷入互相壓價競爭。



內媒《第一財經》今（19）日報道指出，該研究調查了13個省市超過5400名網約車司機，結果顯示司機平均年齡約40歲，月均收入為7623元（人民幣，下同），在6類藍領職業中位列第2。收入最高的是貨車司機，月均收入8424元；排名第3的是外賣員，月均收入7496元。

調查數據顯示，網約車司機日均在線時間為6.41小時，其中日均在線10小時者占比最高，還有0.59%的司機日均在線超過15小時。在一線城市，日均在線時間達8小時或以上的司機，平均月收入為11557.1元。

報告同時顯示，62.8%的網約車司機是家庭唯一就業者，超過一半的司機為家庭唯一或主要收入來源，約八成家庭財務壓力偏重，這使得司機更傾向選擇收入即時結算且工作時間具彈性的模式。

報告總結指出，內地網約車發展正面臨新瓶頸，司機人數快速膨脹，與訂單量增速不成比例，加劇了平台之間的競爭。