全紅嬋入讀暨南大學　網猜將淡出國際賽場或「退役」　知情人回應

奧運冠軍、跳水名將全紅嬋，日前正式入讀暨南大學。有網民猜測其會否就此淡出國際賽場，甚至「退役」。對此，《澎湃新聞》引述知情人士稱，全紅嬋在正常訓練，努力備戰即將開始的全運會，「大學學業不會對她的訓練造成什麽影響。」



全紅嬋正式入讀暨南大學。（暨南大學微信公眾號）

全紅嬋此前因傷缺席全國跳水冠軍賽和世錦賽。（澎湃新聞）

上周六（9月13日），全紅嬋到暨南大學報到，正式成為一名本科生，並與體育學院院長、短跑名將蘇炳添合影。今年2月，暨南大學就發布了《關於公示暨南大學2025年優秀運動員保送擬錄取名單的通知》，名單顯示全紅嬋擬就讀運動訓練專業。

蘇炳添此前透露，針對如全紅嬋這樣的優秀運動員，學院會採取另一種培養模式，還會面向高水平選手開設「二沙精英班」，提供有針對性的學習指導。

另據報道，暨南大學將為像全紅嬋等運動員提供彈性學制，可以隨時補課，不會出現學業和訓練比賽相互衝突影響的情況。諸如奧運冠軍謝思埸、陳艾森等跳水名將，也是暨南大學的校友。

全紅嬋。（視覺中國）

2020東京奧運會時的全紅嬋。（視覺中國）

此前，全紅嬋因傷缺席了5月的全國跳水冠軍賽，也未參加7月份開始的世界泳聯世錦賽，在廣東隊進行訓練和恢復。

至於全紅嬋是否還會去衝擊洛杉磯奧運會，知情人士表示，「現在（為時尚早）還說不好，但是作為一名運動員，這肯定都會是最大的目標。」

全紅嬋本人亦在此前接受內媒訪問時稱，自己不會因為拿過了世界冠軍、奧運冠軍而失去目標，「只要你在意的話，還是會有目標的。做好自己，別人都會誇『這個小姑娘不錯』」、「我做我自己就好，不會因為年齡而去改變自己。我也不是你們所說的天才，都是一遍一遍去練的。」