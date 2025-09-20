江門啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應　上周增26宗基孔肯雅熱個案

針對基孔肯雅熱疫情防控形勢，周五（9月19日），廣東江門啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應。



據《國家突發公共衛生事件應急預案》，根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件劃分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。

江門市政府提醒，如市民發現身邊的居民住所（含住宅小區）、公園綠地、建築工地（含待建、停建工地）、閒置地、農貿市場、城中村、城鄉結合部等重點場所，以及樓頂、地下車庫、消防樓梯、冷巷等重點區域存在衛生死角、蚊蟲滋生隱患，可及時撥打12345熱線舉報。

9月7日-13日，廣東全省新增報告201宗基孔肯雅熱本地個案。（資料圖片）

周日（9月14日），廣東省疾控局公布基孔肯雅熱監測信息，9月7日-13日，全省新增報告201宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。

個案分布在佛山86宗、廣州41宗、江門26宗、深圳19宗，汕頭、惠州各5宗，珠海、湛江各4宗，梅州、東莞各2宗，韶關、茂名、肇慶、河源、清遠、中山、潮州各1宗。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，基孔肯雅熱是經伊蚊（花斑蚊）叮咬傳播的病毒性疾病。伊蚊偏好在小型的潔凈水體中繁殖。因此，翻盆倒罐清積水，特別是清理各類容器積水，是控制疫情傳播的基礎。預防基孔肯雅熱的關鍵是清積水、滅成蚊、防叮咬。沒有積水就沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有疫情傳播。

康敏指出，廣東全省近期疫情態勢總體平穩。由於輸入風險持續存在，大部分地區處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，防控工作仍然不能鬆懈。