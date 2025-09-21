始祖鳥聯手藝術家｢炸山｣喜馬拉雅惹眾怒　品牌口碑破產不只這一件

始祖鳥惹了眾怒。9月19日，始祖鳥聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，大量網友質疑著不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。



本文轉載自「中國新聞網」。



隨後，始祖鳥官方帳號刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻不可見。21日始祖鳥就煙花秀致歉，稱將依據評估結果展開補救行動。

但大批網友並不買賬，表示「道歉有啥用」。

「中產三件套」「中年男人有三寶，釣魚、茅台、始祖鳥」，這是近年來網絡上流傳的熱梗。

不過，近年來，始祖鳥陷入口碑下滑境地。中國新聞網《民生調查局》記者日前調查發現，當不少消費者花上千元買下始祖鳥產品後，鞋子邊緣開膠、外套鼓包起球、衣服LOGO脫落……質量問題接踵而至，讓 「高價不等於高質」 的爭議持續發酵。有消費者戲謔，「高端始祖鳥，質量卻『鳥』樣」。

上千元的鞋不到一個月就壞了

「7月20日買的鞋子，不到一個月就壞了。」在李戈（化名）展示的始祖鳥鞋子圖片中，彎折處已經破損。

李戈告訴記者，這雙鞋是在日本買的，平時穿得並不頻繁，就休閒的時候穿下，「沒想到質量能離譜到這種程度」。

與李戈有類似經歷的消費者並不少。在社交平台上，不少網友曬出鞋子開膠、破損的照片，有的僅僅是穿了一兩個月。一位網友稱，買了兩雙都不同程度開膠，已經是鞋子通病了。

始祖鳥鞋子品質問題令消費者又愛又恨。

記者以「始祖鳥」為關鍵詞，在消費者服務平台黑貓投訴上進行搜索，出現3000多條投訴，投訴內容中質量問題居多，包括鞋子網面破損、鼓包、擠腳等問題。

如，有消費者表示，在始祖鳥某電商官方旗艦店買了一雙男鞋，大概穿了一周，鞋子多處鼓包，前面出現大縫隙，在小程序申請維修被拒，說是因為使用習慣和養護習慣造成。

千元鞋子為何容易開膠？

在始祖鳥官方旗艦店，鞋子的價格集中在一兩千元之間。記者在店中找到李戈所買的類似鞋款，顯示鞋子採用了GORE-TEX薄膜面料，用途為遠足、野外徒步，性能為透氣、輕量、耐磨、防水、防撕裂。

始祖鳥官方旗艦店客服向記者表示，這款鞋確實耐磨，至於折痕處容易開膠，目前暫未接到此反饋。

記者注意到，始祖鳥的多款徒步鞋都採用了壓膠工藝，這也被一些消費者視為鞋子愛開膠的原因。

時尚產業獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄向記者解釋，固定鞋面與鞋底不縫線、僅壓膠是目前運動鞋製造的一個主流趨勢，「不縫線」是為了減輕重量和提升鞋面的一體性。

但程偉雄也稱，壓膠工藝在帶來輕量化、防水等好處的同時，也伴隨著時間老化帶來的開膠風險，同時環境溫度的極端變化，亦會導致鞋子變形或脫膠。即使是始祖鳥，也無法從根本上改變膠水的物理化學特性。

北京某修鞋店的工作人員也告訴記者，這種鞋子彎折處容易開膠和破損是正常的。

記者在社交平台搜索發現，多個品牌的戶外徒步鞋，均被消費者反映過開膠問題。另外，網面鞋彎折處破損亦屢見不鮮。

上述工作人員還表示，如果用膠水修補，即使修補完還是容易開膠，除非縫線，所以很多鞋子會在邊緣處縫線。

消費者吳俊就經歷了始祖鳥鞋的反覆開膠，「之前買的始祖鳥鞋，才穿了4個月鞋底就開膠了，五月份寄回去修過一次，後來又開膠了。」

雖然開膠屬於正常現象，但對於花費上千元的消費者來說，還是有些難以接受。

不僅是徒步鞋，始祖鳥其他產品也曾出現脫膠等質量問題。在社交平台上，不少網友爆料，始祖鳥衣服LOGO、拉鏈處脫膠，外套鼓包、裂痕，內里起球等瑕疵。穿着、洗護不當，也成為店家針對這一系列問題的常見說辭。

而當人們送去維修時，很多人又被始祖鳥動輒幾百元的維修費「背刺」。

李戈稱，由於國內專櫃不能維修，她就聯繫了始祖鳥全球客服，得知維修費需要1000元。「但這雙鞋子買的時候差不多1200元，所謂全球服務竟成了花高價自費維修。」

消費者提供的維修單。

清洗麻煩、維修昂貴的始祖鳥，讓買它的消費者又愛又恨。

曾經的身份象征，如今口碑下滑

陷入質量爭議的始祖鳥，來頭並不小。

公開資料顯示，始祖鳥作為專業戶外品牌於1989年創立。2002年，品牌被阿迪達斯全資收購，並入薩洛蒙部門。不過在阿迪達斯沒待多久，亞瑪芬就以4.85億歐元買下薩洛蒙，始祖鳥歸入亞瑪芬。

2019年，安踏聯合騰訊、方源資本、Anamered Investments等組成財團，斥資46.6億歐元收購了亞瑪芬體育，始祖鳥也順勢被安踏接管。

此後，安踏對始祖鳥進行了一系列改革，包括淘汰原有經銷商、收回奧萊渠道和線上店舖經營權、佈局線下直營門店等，並與多個品牌推出聯名，在營銷上不斷鞏固其高端定位，始祖鳥的價格愈來愈越向奢侈品看齊。

200元一雙的襪子、數千元一件的外套，穿始祖鳥漸漸成為一種身份象征。

在安踏帶領下，近年來，亞瑪芬展現出盈利能力。

2024年，亞瑪芬全年業績扭虧為盈。2025年第二季度，亞瑪芬營收同比增長23%至12.36億美元，營業利潤則同比增長614%至4400萬美元，其中，技術服裝板塊（Technical Apparel，涵蓋始祖鳥）收入同比增長23%。

雖然亞瑪芬業績向優，但從財報看，相比勢頭迅猛的薩洛蒙，始祖鳥提供的增長動力正在減弱。為此，始祖鳥急於尋找新的業務增長點，還於今年宣布成立鞋履業務部門。

始祖鳥首席執行官斯圖爾特·哈澤爾登（Stuart Haselden）表示，鞋類業務是始祖鳥增長的關鍵之一。

但被始祖鳥寄予厚望的鞋履，如今卻屢出質量問題，甚至流傳出「買鳥不買鞋」的說法。在程偉雄看來，這也反映出始祖鳥在售後、工藝和質量方面存在一些探討和改進的空間。

程偉雄建議，始祖鳥在售後服務上建立更快速、透明化的維修流程，在全球關鍵市場投資建設區域性的維修中心。同時，針對不同產品線更清晰地定義「耐用」優先級，研發更長效的壓膠技術和提供局部修覆方案。