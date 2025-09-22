颱風樺加沙｜風眼清晰結構緊致表明其強度極高　面積超過整個廣東

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，有內媒報道，樺加沙的颱風眼非常圓潤清晰，並且結構緊致，颱風呈現非常完整的螺旋狀，這些都表明它的強度極高。



樺加沙的颱風眼圓潤清晰。（《南方+》）

內媒《南方+》報道指，在9月21日10時，颱風眼圓潤清晰。在衛星雲圖上，颱風的結構從中心向外依次分為：颱風眼區、雲牆區、螺旋雨帶區。通常，颱風眼的大小和結構可以定性判斷颱風強度，颱風在加強的過程中，隨著自身旋轉速度的增加，眼區往往會逐漸收縮，最強的颱風通常有清晰可見的小圓眼。

樺加沙的颱風眼圓潤清晰，並且結構緊致。（《南方+》）

從衛星雲圖可以看到，樺加沙的颱風眼已非常圓潤清晰，並且結構緊致，颱風呈現非常完整的螺旋狀，這些都表明它的強度極高。

颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

此外，據「珠海氣象」，樺加沙一出生就非同凡響，在9月20日就加強為颱風級，體型面積超過了整個廣東省。不過進入南海後，預計它的體型將有所收縮，能量高度集中在颱風眼區。