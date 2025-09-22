中國銀行業總資產近470萬億全球第一　外匯儲備連續20年居首

今日（9月22日），國務院新聞辦公室舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，中國人民銀行行長潘功勝在發布會上表示，今年是「十四五」規劃的收官之年。截至今年6月末，中國銀行業總資產近470萬億元（人民幣，下同），位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲備規模連續20年位居世界第一。



此外，中國在綠色金融、普惠金融、數字金融等方面走在世界前列，基本建成多渠道、廣覆蓋、安全高效的人民幣跨境支付清算網絡，移動支付處於國際領先水平。

潘功勝介紹，「十四五」期間金融服務實體經濟質效大幅提升。堅持支持性的貨幣政策立場，中國特色現代貨幣政策框架初步形成，實施和傳導更為有效，助力「十四五」經濟社會發展主要目標順利完成。「十四五」時期，科技型中小企業貸款、普惠小微、綠色貸款年均增速超過20%。特別是2024年9月中央政治局會議以來，人民銀行按照中央部署，出台了一系列貨幣金融政策舉措，有效穩定市場預期、提振信心，推動經濟持續回升向好和高質量發展。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

此外，金融業改革開放持續推進。持續推動金融供給側結構性改革，深化金融機構改革，發展多層次金融市場，優化金融結構。穩步推動金融業高水平雙向開放，提升制度型開放水平，在國際金融治理合作中的參與度、影響力、話語權顯著提高。

潘功勝介紹，「十四五」期間防範化解金融風險取得重要成果。按照中央部署，有序處置金融領域一批突出風險點，有效防範化解外部風險對中國金融市場的外溢和沖擊，有力保護廣大儲戶、中小投資者利益。目前中國金融體系總體穩健，金融機構整體健康，金融市場運行平穩。