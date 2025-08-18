「十四五」社會主義民主情況：支持黨外人士擔任政府領導職務

8月18日，國務院新聞辦公室舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，介紹「十四五」時期發展社會主義民主有關情況。中央統戰部表示，支持黨外人士擔任各級各人大、政府、司法機關領導職務。



「多黨合作和政治協商制度」是中國的一項基本政治制度，是中國共產黨、中國人民和各民主黨派、無黨派人士的偉大政治創造，是從中國土壤中生長出來的新型政黨制度，也是中國社會主義民主政治的重要組成部份，是發展全過程人民民主的重要制度基礎。

位於重慶的中國民主黨派歷史陳列館。（視覺中國）

中央統戰部副部長馬利懷介紹，「十四五」期間，黨中央制定印發了《中國共產黨政治協商工作條例》，共召開政黨協商會議49次，其中習近平總書記主持召開18次，就黨的全國代表大會和中央全會的報告、有關重要法律法規修改、國民經濟和社會發展中長期規劃、當前經濟形勢等重要議題，聽取黨外人士的意見建議，有效凝聚共識，促進科學決策。

5年來，各民主黨派中央、全國工商聯、無黨派人士圍繞「推動科技創新和產業創新融合發展」、「全方位擴大國內需求」等10個主題開展重點考察調研，通過調研協商座談會、「直通車」等形式提出意見建議400余件，為黨中央、國務院科學決策、精準施策提供有力參考。同時，各民主黨派、無黨派人士深入開展民主監督、積極參與鄉村振興，為服務國家中心大局作出了積極貢獻。

政治參與渠道不斷拓寬。一大批民主黨派成員、無黨派人士在各級人大、政府、政協任職，積極反映所聯繫群眾的意見建議。2023年換屆時，有791名黨外人士擔任全國人大代表，1320名黨外人士擔任全國政協委員，還有不少擔任最高人民法院、最高人民檢察院、國務院組成部門，以及省級、市級人大、政府、政協領導職務。

中央統戰部副部長馬利懷。（視覺中國）

馬利懷表示，中央統戰部著眼提升中國新型政黨制度效能，不斷完善知情明政、協商反饋等機制，支持各民主黨派、無黨派人士聚焦黨和國家中心工作建言資政，為科學決策、有效施策發揮了積極作用。

支持各民主黨派中央、無黨派人士開展為期5年的長江生態環境保護民主監督，專項監督工作實現常態化、長效化。按照工作安排，各民主黨派中央對口1-2個省、直轄市，無黨派人士面向全流域開展專項監督。截至2024年底，各民主黨派中央、無黨派人士圍繞長江生態環境保護向黨中央、國務院報送意見建議近30份，向地方黨委和政府反饋意見建議近2000條。

支持黨外人士擔任各級人大、政府、司法機關領導職務，參加國家政權建設，並在人民政協中發揮重要作用，彰顯了中國政治制度的獨特優勢。