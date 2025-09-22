福建艦3型艦載機彈射成功　打擊範圍覆蓋第二島鏈　3航母時代將至

據央視新聞9月22日報道，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上受閱的殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已於此前完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練，標誌著福建艦具備了電磁彈射和回收能力，對推進解放軍海軍轉型建設具有里程碑意義。



據介紹，在此前多次試驗訓練任務中，多名海軍飛行員成功在福建艦上完成三型艦載機的起降，驗證了中國自主研製的電磁彈射和阻攔系統與多型艦載機的適配性，使福建艦初步具備全甲板作業能力，為後續更多艦載機融入航母編隊體系奠定基礎。

央視帳號「玉淵潭天」分析指，此次福建艦的「上新」有三大看點：首先是福建艦的打擊範圍能夠覆蓋第二島鏈；其次是彈射型航母可搭載更多不同機型的艦載機，提升了體系化作戰能力；第三則是中國新增一艘航母後，對地區局勢的影響力進一步增強。

軍事專家張軍社在接受《環球時報》採訪時表示，中國航母的部分主要性能以及艦載戰鬥機性能已邁入世界先進行列，中國將躋身世界航母強國之列，這是「中國海軍走向深藍的標誌性和里程碑事件」。

張軍社分析稱：「三型機彈射成功表明福建艦已具備基本作戰能力，為其服役及形成戰鬥力奠定了堅實基礎。」他指出，殲-35是中國自主研製的新一代艦載戰鬥機，是中國海軍由近海防禦型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備，具備隱身制空、對海與對地突擊等多種能力。殲-35和殲-15T高低搭配，能最大程度發揮航母艦載機的作戰優勢，「實現1+1>2的效果，有效提高航母編隊遠海作戰能力。」

他同時指出，空警-600固定翼預警機被視為航母編隊的「千里眼」和空中大腦，相比直升機預警機或驅逐艦、護衛艦的遠程雷達，具備「飛得高、看得遠、辨得準」的優勢，能在更遠距離上發現超低空掠海導彈，突破地球曲率限制，大幅提升編隊的遠程探測預警和指揮控制能力。

張軍社進一步認為：「航母五件套的完備，說明福建艦遠海綜合作戰能力有了根本性提高，在制空、制海、對陸打擊等任務上的能力全面提升。即使與世界最先進的航母相比，福建艦也已躋身世界最先進航母之列。」

隨著三型艦載機彈射成功的消息公布，福建艦正式交付海軍的時間已愈來愈近。專家認為，福建艦一旦入列，「將標誌著中國正式進入三航母時代」，遠海防禦作戰能力將再上新台階，對維護國家主權、安全與發展利益形成更強大的信心與震懾力。