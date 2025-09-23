颱風樺加沙｜全台4傷逾4000戶停電　花蓮縣等部份縣市停工停課

台灣中央氣象署周一（9月22日）晚上11時稱，強颱樺加沙目前位置在鵝鑾鼻南方約280公里，暴風圈已對台東、恆春半島、屏東及高雄造成威脅。中央災害應變中心指出，截至當晚8時，全台共4人受傷、19件一般災情，4,437戶曾停電，累計疏散撤離6,792人，主要集中在花蓮縣、高雄市和屏東縣。



其中，花蓮縣、台東縣周二（23日）停班停課，高雄市那瑪夏、桃源等5個行政區周停班停課；屏東縣12鄉鎮停止上班、停止上課。另外，受颱風樺加沙影響，台鐵今天晚間表示，周二（23日）中午12時前南迴線、台東線停駛，其餘路線正常行駛。



圖為2025年9月22日，內政部長劉世芳今晚主持中央災害應變中心第6次工作會報。（聯合報圖片）

中央災害應變中心周一晚間9時舉行第6次工作會報，會中氣象署預估，當晚至周二晚間深夜，花蓮、台東山區雨量將達500至800毫米，高雄、屏東山區也將達400至600毫米。另外，在花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖，目前蓄水量達6821萬立方公尺，水位距溢流口18.06公尺，預估壩頂可能於周二（23日）溢流，下游影響區域已大規模撤離民眾。

應變中心統計，樺加沙颱風截至周一晚上8時，已造成全台4人受傷、19件一般災情，主要為路樹災情、電力中斷及廣告招牌災情。另外，全台4,437戶曾停電，截至7時仍有69戶尚待修復（屏東49戶、台東20戶），預計今晚11時全部修復。

圖為台灣中央氣象署對颱風樺加沙的路徑預測。（台灣中央氣象署圖片）

指揮官內政部長劉世芳說，樺加沙颱風當晚至周二早上影響最為劇烈，各單位應提高警覺嚴防強風豪雨，工作重點為掌握各縣市災情及防範低窪地區淹水。另外預估馬太鞍溪堰塞湖明早10時可能溢流，要通知第一線鐵公路人員進行封路及實施預防性撤離。