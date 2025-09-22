樺加沙暴風圈擴大　台灣花蓮台東山區恐現800毫米豪雨

台灣中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華9月22日下午表示，強烈颱風樺加沙中心目前位於台灣鵝鑾鼻南南東方約290公里海面，暴風圈已影響台灣南端陸地、台灣東南部海面與巴士海峽，預估今晚將抵達台灣南端海面，23日清晨後轉往西南端海面移動。颱風結構完整，強度維持強烈颱風等級，未來24小時影響範圍將持續擴大。



綜合台媒報道，伍婉華指出，目前氣象署持續對台東、恆春半島、屏東及高雄發布陸上颱風警報；海上警戒則涵蓋台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽。雷達顯示，颱風外圍環流帶來的雲系逐漸變得連續綿密，並已移入花東、恆春與屏東山區，當地出現明顯強降雨。

強颱樺加沙路徑潛勢預報。（台灣氣象署）

氣象署已針對宜蘭山區、花東地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及屏東山區發布豪雨特報，並提醒大台北、宜蘭平地、桃園、台中、南投及高雄山區亦可能出現大雨。預測花東與高屏山區12小時雨量可達200毫米以上，花東山區累積雨量恐達500至800毫米，局部地區甚至可能突破800毫米。

伍婉華表示，今晚至明天是颱風影響最劇烈時段，雨勢將更加明顯，請民眾嚴防山區豪雨、土石流及淹水災情。

2025年9月22日，超強颱風樺加沙（Ragasa）為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，有民眾分享，強風所製造的噪音把自己從睡夢中吵醒，形容風聲像啟動的機器。英國追風達人James Reynolds也在網上分享巴丹群島的風況。（X@EarthUncutTV）

根據氣象署觀測資料，蘭嶼、綠島已出現12至13級強陣風，台東測得11級陣風，澎湖、金門、馬祖及西北部沿海則有9至10級強風。隨著颱風中心靠近，今晚至明晨風力將再度增強。綠島、蘭嶼與恆春半島預估出現12至13級強陣風；澎湖、金門、馬祖可能有9至10級強陣風；桃園、新竹、苗栗及西北部沿海則可能出現8至9級陣風。

颱風樺加沙。（微博＠中國天氣）

同時，南部與花東沿海浪高已達4至5米，台灣海峽南部及颱風中心通過區域恐現6至10公尺巨浪。氣象署已發布巨浪警告，呼籲海上活動全面停止。

伍婉華再次提醒，颱風暴風半徑廣大、結構完整，「今晚到明天將是降雨與風浪最顯著時刻」，籲請民眾加強戒備，避免外出，尤其避免山區與沿海活動。