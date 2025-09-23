始祖鳥聯手蔡國強炸山　現場遺大量垃圾！央視：煙花燃放了4次

上周五（9月19日）下午4時30分，戶外品牌「始祖鳥」（Arc'teryx）聯手煙花設計師蔡國強，在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉舉辦煙花活動，引發質疑。據央視報道，活動雖已過去3天，但現場仍有活動留下的痕跡。



煙花後遺留現場的垃圾。（央視）

據了解，藝術煙花活動燃放時間52秒，合共燃放煙花1050盆，採取鋼筋扡插固定方式懸掛和煙花箱方式燃放。活動地點所在地的山體海拔4500米，植被以高山草甸為主，雖然不涉及自然保護區、風景名勝區等自然保護地和生態保護紅線，也不涉及林業，但距離最近水體約30米，距離最近的冰川約6公里。

現場工作人員表示，「當時我在現場的時候，好像看到了四次燃放煙花。」第一次是「升龍」，從山腳一直延續到山頂；第二次是「天降彩龍」，從山頂一直延續到小溪旁邊；第三次是「遊龍戲水」，從小溪的旁邊一直延續，有1400米左右；最後在小溪旁邊燃放了「彩虹」。

據日喀則市生態環境局江孜縣分局工作人員介紹，此次活動在生態環境局已備案，由於煙花使用的是環保材料，未進行環境評估，鄉、村、縣三級政府同意即可。政府此前開過多次會議，研究選址，評估調查周圍有哪些野生動物等，最終的選址不屬於生態保護區，周圍無人居住。

為放煙花在山體上鑿的洞。（央視）

有在現場修復的環保專家周一（9月22日）說，青藏高原生態脆弱，煙花燃放對當地生態造成了影響，初步判斷遭到破壞面積不大，他們正在清理現場的紫銅、膠桶等，同時對生態進行修復。

較早時，蔡國強和「始祖鳥」均道歉稱，如煙花對環境有影響願全力補救。日喀則當地亦通報稱，已成立調查組趕赴現場，將根據核查結果處理。