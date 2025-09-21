始祖鳥「炸山」喜馬拉雅合規非合理　勿用城市思維「殖民」自然

9月19日，加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc’teryx）聯合藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區舉辦名為《升龍》的煙花表演。彩色煙花沿著山脊依次升起，原本被定位為「以藝術致敬自然」的活動，卻迅速引發爭議。



9月19日始祖鳥「炸山」喜馬拉雅的事件發生後，引發不少網民質疑，在青藏高原這樣的高海拔脆弱生態環境燃放煙花，將對植被、動物及整體環境造成難以修復的破壞。同時有多名戶外博主發聲對始祖鳥品牌進行控訴，稱該事件已經完全背離戶外品牌應傳達的「自然無痕」理念，並表示不會再對該品牌進行消費購買。

事件發酵後，日喀則市委、市政府表示已成立調查組趕赴現場核查，西藏自治區生態環境廳也已介入。始祖鳥及蔡國強也先後致歉，但聲明未能平息輿論，反而因海外版道歉文字「甩鍋中國團隊」而被批「雙標」。

海內外道歉內容不一致引「雙標」爭議

據《中國青年報》報道，始祖鳥在國內道歉信中表示，在對藝術表達邊界評估要更專業、對自然要更謙卑，承諾在政府監管下，配合團隊覆核項目生態影響，邀第三方評估並依結果補救，同時推進藏地環保計劃與文化公益項目。

但在海外社交媒體平台發佈的英文版道歉信中，始祖鳥則稱對青藏高原煙花表演「深感遺憾」，並表示此行為與品牌環保價值觀及期望不符，強調「正與相關藝術家和中國團隊溝通，調整工作方式避免類似情況」。這段表述被不少網民認為「不夠誠懇」，甚至有「甩鍋」中國團隊的嫌疑。

始祖鳥海外道歉信疑甩鍋中國團隊。

官媒點評：藝術不能以破壞自然為代價

今日（9月21日）《人民日報》評論指出，真正的藝術應「尊崇真善美，敬畏自然，撫慰人心，而不可傷害自然界」，品牌營銷更應有邊界和規範，「煙花散去，留下的不能僅是道歉，更應是保護生態的行動」。文章還提醒，藝術與環保並非對立，完全可以相得益彰，關鍵在於有無合適的尺度和規範，活動組織者和參與者理應在前期就把握好分寸，而不是事後再以道歉作補救。

新華社則以影片方式評論指「致敬自然無需煙花證明」，批評當煙花於高原炸響時，「炸開的不僅是彩色煙霧，更是商業邏輯與生態倫理的激烈碰撞」。評論直言，當自然本身就是最壯麗的藝術，外加的煙花不僅沒有必要，反而顯得突兀甚至破壞，提醒各界反思：藝術與商業是否真的需要以犧牲自然為代價來「製造景觀」。

合規是否等於合理？

值得注意的是，中國內地已於2023年便頒布《中華人民共和國青藏高原生態保護法》，強調防控生態風險、建設生態文明高地。然而，這次活動在「合規」的程序背後，是否存在監管漏洞？雖然當地生態環境局負責人曾回應《新京報》此次活動在生態環境局備案過，手續也合規，由於煙花使用的是環保材料，因此不需要進行環境評估，鄉、村、縣三級政府同意即可。

但在如此脆弱的生態區域，「合規」就能等於「合理」嗎？這正是社會輿論的關切所在。

《科技日報》訪問植物學者劉公社，他提醒，青藏高原被譽為「亞洲水塔」，但生態恢復週期漫長，一旦破壞，可能需要數十年甚至上百年才能恢復。劉公社呼籲要嚴格執法，防止此類事件重演。首都師範大學顧有容副教授則指出，雖然需要後續詳細評估才能確定影響程度，但毋庸置疑的是，這場不足一小時的表演，已經對生態與社會帶來不必要的風險與分裂。

更令熱愛戶外的消費者們失望的是，始祖鳥長期以「敬畏荒野、不留痕跡」作為品牌信念，如今卻高調以「煙花炸山」的方式製造污染，形同「吃飯砸碗」，既違背了自身價值觀，也「秀」掉了品牌的高端形象。有網民譏諷：「穿始祖鳥是為親近自然，而非看它炸山。」

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。（影片截圖）

即便主辦方強調使用的是「可降解環保材料」，專家與輿論普遍認為這無法成為免責理由。所謂的「可降解」，在城市環境或許短期內能消解，但在高原極端環境中，可能需要數年甚至更久。有文章比喻，一片香蕉皮在原始森林一天就能降解，但在青藏高原一年都未必能夠消失。

這場爭議的意義，已經超出始祖鳥與蔡國強本身的品牌與個人公關危機。道歉不是終點，真正需要反思的，是法律和制度是否能夠切實落實，評估是否能尊重當地現實的環境脆弱性，而不是以「合規」作為推責的理由。

近年來，越來越多人熱愛戶外，選擇爬山、徒步、滑雪、露營，正是因為想要暫時逃離城市鋼筋水泥，去感受大自然的純粹與安寧。可若我們把城市的喧囂、以「藝術」或「商業」之名的表演帶進大自然，這樣的「逃離」又有何意義？大自然原本是淨土，不該成為城市思維的延伸或「殖民」的對象。真正的親近，是守護，而不是佔據。