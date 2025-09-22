始祖鳥「炸山」喜馬拉雅致母公司安踏股價暴跌　戶外博主集體抵制

9月19日，戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山舉行煙花秀，引發環保爭議。事件連帶始祖鳥母公司中國運動品牌安踏股價今日（9月22日）開盤暴跌。



據內媒《澎湃新聞》報道，今天（9月22日），安踏體育（2020.HK）開盤報92.350港元，而上一交易日收市報96.800港元，總市值蒸發125億港元。今日上午，安踏體育一度跌超5%，截至中午12:45，安踏體育報93.350港元，跌3.56%。

安踏體育今日開盤股價暴跌。

安踏體育為始祖鳥（Arc'teryx）母公司亞瑪芬體育（Amer Sports,Inc.）的控股股東。9月22日，安踏體育官方客服回應內媒表示，對在喜馬拉雅燃放煙花一事表示抱歉，並稱已將關切問題轉給相關部門處理。

本次始祖鳥聯合藝術家蔡國強在海拔5500米的喜馬拉雅山脊線上，進行一場名為「升龍」的煙花藝術秀，靈感為「致敬高山文化」。然而，高原生態脆弱，煙花殘留物等是否會造成長期污染、爆炸是否會對當地生態帶來破壞等問題，引發公眾質疑。而始祖鳥一直以「無痕山林」為原則的品牌理念也被這一次「炸山」，炸得消失殆盡。

據悉，這並非始祖鳥首次前往高原山地地區舉辦活動。在此之前，它已舉辦過兩次「向上致美」系列高原活動。

2023年，「向上致美」系列活動首季落地雲南香格里拉，活動首次將秀場搬到海拔3300米的高原山谷，以雪山、青稞架為天然背景，讓登山家、藏族青年和專業模特同台，展示了數代標誌性的戶外產品，揭開首個始祖鳥與松贊聯名產品「卡瓦格博」系列的面紗。

2024年，始祖鳥以南迦巴瓦為主題，踏入了喜馬拉雅山脈東部的秘境。作為「向上致美」系列活動第二季，始祖鳥以藏族文化傳承人旦增益西和登山運動員魏廣廣為視角，發布概念短片《向山而行》展現對高山的敬畏。

這兩次的活動成功將「高山精神」植入品牌價值，也贏得許多消費者和戶外愛好者的認同。然而本次活動，雖然品牌方一直宣傳使用生物可降解彩色粉，但高原低溫低氧環境下，將延長材料降解周期。

植物學者劉公社提醒，青藏高原被譽為「亞洲水塔」，但生態恢復週期漫長，一旦破壞，可能需要數十年甚至上百年才能恢復。首都師範大學顧有容副教授則指出，雖然需要後續詳細評估才能確定影響程度，但毋庸置疑的是，這場不足一小時的表演，已經對生態與社會帶來不必要的風險與分裂。

始祖鳥煙花秀引爭議後，多名戶外博主發聲對始祖鳥品牌進行控訴，稱該事件已經完全背離戶外品牌應傳達的「自然無痕」理念，並表示不會再對該品牌進行消費購買。

其中戶外博主「大胖大胖」表示：「別說炸山是環保的有審批的，更別拿轉移野生動物和後續恢覆植物的話術當擋箭牌，但凡有一點良心的正常人，都幹不出這麽缺大德的事！雪兔子，雪蓮，好多植物也是保護名單里的珍稀物種，一炸就是一大片，如何挽救彌補？」

而博主「遊川」更是放棄了原本和始祖鳥品牌的商務合作，表達自己「尊重自然、與環境和諧共處」的創作理念。