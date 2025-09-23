颱風樺加沙｜傳強度近地球上限　專家：與｢山竹｣相當不及｢威馬遜｣

昨日，社交平台中有博主發布內容稱，廣東或遭遇人類最大的颱風災害，五級超強颱風「樺加沙」達到新的峰值強度，最低中心氣壓為905 MBAR，這一強度已接近地球所能產生的上限。對此，《新京報》氣象專家顯示，「樺加沙」風力與2018年的颱風「山竹」相當，但強度接近地球上限之類的說法是不科學、不妥當的。



上海亞太颱風研究中心主任湯傑表示，「『樺加沙』颱風很強，但說接近『地球上限』，我個人認為是不科學、不妥當的。」從這則傳言所列舉的最低中心氣壓「905 MBAR」來看，過往的颱風有更低的氣壓數值，甚至都不到900 MBAR，「樺加沙」離所謂的「地球所能產生的上限」還是有很大距離的。

樺加沙未來72小時路徑圖。

「樺加沙」強度不如「威馬遜」

颱風最低中心氣壓是衡量颱風強度的指標之一，數值越低，代表颱風越強。2014年第9號颱風「威馬遜」在7月18日登陸海南文昌時，中心附近最大風力70米/秒（17級以上），中心最低氣壓為890MBAR，顯然「樺加沙」沒有打破「威爾遜」創造的紀錄。

湯傑表示，「我的個人觀點是，颱風『樺加沙』很強、體積很大，有較強的致災潛在能力，但是要達到地球上限有點過頭了，這種說法很不科學，不適合當作科普信息去宣傳，很不妥當。」

中央氣象台預計，「樺加沙」將於9月24日中午到晚上在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸，登陸強度為颱風級或強颱風級（13-15級，40-48米/秒），登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

據介紹，「威馬遜」至今仍是有氣象記錄以來登陸中國的最強颱風。昨日，中國氣象局召開颱風「樺加沙」媒體通氣會，中央氣象台首席預報員王海平介紹，「威馬遜」登陸的中心附近最大風力強度達到70米/秒，預計「樺加沙」的登陸強度不及「威馬遜」。

「秋季出現像『樺加沙』這樣強度的颱風，實際上歷年並不罕見，例如2023年有超強颱風『小犬』，2022年有超強颱風『奧鹿』等等。」王海平介紹。

昨日，中國科學技術協會官方微信公眾號發布文章稱，對於颱風「樺加沙」，有一些傳言，如「接近地球能產生的颱風強度極限」「歷史最強颱風」，並不正確。根據過去數十年的衛星與實測記錄，「樺加沙」並非最強颱風。雖然這次的「樺加沙」並非歷史上最大的颱風災害，但其強度很高，需要嚴陣以待。實際上，這一強度的颱風平均每年都會出現一個左右（部份年份甚至不止一個），只是靠近中國的情況相對較少。值得警惕的是，近年來受氣候變化影響，這種強颱風正呈現增多趨勢。

「樺加沙」風力極強、風圈範圍大，是今年以來影響中國的最強颱風。今晨（9月23日）中央氣象台繼續發布颱風橙色預警。國家海洋預報台根據《海洋災害應急預案》，於今天（9月23日）早上將風暴潮、海浪預警級別雙雙升級為紅色，這是今年首個海洋災害雙紅預警。

根據中央氣象台監測，「樺加沙」已進入南海北部，預計明日登陸廣東。今天10時，「樺加沙」中心最大風力為17級，58米/秒，中心最低氣壓為920 hPa（記者注：hPa與MBAR等同），距離廣東省陽江市東偏南方向約640公里，距離廣東省陽江市東偏南方向約640公里，將以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。

今日10時「樺加沙」的衛星雲圖，其體積龐大，預計將以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動。

9月22日下午，廣東省委、省政府召開全省抗擊18號颱風工作會議指出，要全面進入應急狀態、臨戰狀態，確保工作準備到位，加強監測預報預警，密切跟蹤颱風發展動態，及時調整優化防御部署，嚴格落實臨災預警「叫應」機制和跟蹤反饋閉環機制，適時啟動「五停」措施（即停課、停工、停產、停運、停業），更好引導群眾主動防災避險。

目前，珠海、潮州、江門、湛江、陽江等城市將根據天氣情況採取「五停」等颱風防御措施。深圳等地已發布景區關停、航班輪渡停航停運等通知，深圳外賣或臨時關停，提醒市民提前儲備至少3天飲用水食品等物資。

「氣象謠言」需要抵制

颱風「樺加沙」預計將於9月24日登陸，不實傳言會引發社會恐慌、造成負面的社會影響，對抗台工作造成干擾。

今年7月31日，「警民直通車上海」發文稱查處6名編造傳播「竹節草」颱風謠言的違法人員；2023年某網民捏造「颱風登陸將引發海嘯」的謠言，導致沿海多地居民連夜撤離，造成交通癱瘓和財產損失，造謠者最終被依法刑拘。