颱風樺加沙｜致台灣災情34宗　6傷8584戶停電

樺加沙颱風經掠台灣南部與菲律賓呂宋島之間海域，向西往中國大陸方向移動，台灣中央災害應變中心今（23）日清晨8時召開第7次會議，由台灣內政部長劉世芳主持，會中公布最新災情統計。雖然樺加沙颱風已往西遠去，但殘餘風雨仍造成各地災情，全台累計34宗災情，6人受傷，停電戶數一度達8584戶，目前尚有1694戶待修；另有147戶傳出通訊中斷。



綜合台媒報道，其中花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖情勢，尤其引發官方警戒。因水位不斷上漲，23日上午恐有溢流，可能波及萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮。台灣行政院長卓榮泰原定行程臨時取消，改赴中央災害應變中心，直接掌握下游狀況。

據災害應變中心統計，截至上午，全台災情34宗，內容包括路樹傾倒6宗、橋梁毀損1宗、土石災情3宗、建物受損1宗及9宗民生設施故障，其餘14宗則屬其他類型。花蓮市與台東市一度傳出淹水情形，但目前已退去。

全國疏散人數達7631人，並有28處收容中心開放，安置人數為672人。