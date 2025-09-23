颱風樺加沙│廣東發緊急動員令：遭米娜襲擊後風險大增　形勢嚴峻

超強颱風樺加沙來襲，廣東省政府23日（周二）上午發布切實做好樺加沙防禦工作的緊急動員令。通報指，廣東省剛剛遭受颱風「米娜」襲擊，部分地區土壤含水量飽和，承災能力減弱，再次遭受超強颱風襲擊，災害的風險性、危害性將大幅增加，防禦形勢十分嚴峻緊迫。



9月22日，深圳市民搶購生活物資應對樺加沙。（VCG）

通報指，全省進入防風1級應急響應狀態，要求全省各級黨委政府，駐粵部隊、省軍區、各有關單位，全省廣大幹部群眾要立即緊急動員起來，進一步加強隱患排查，摸清風險底數，立足「防大汛、抗強颱、搶大險、救大災」，全力做好防禦抗擊樺加沙各項工作，確保人民群眾生命財產安全。

各地要強化人員轉移工作的組織動員，做到應轉盡轉、應轉早轉、應轉快轉。要緊盯低窪易澇區、山洪災害危險區、地質災害隱患點、危舊房屋、簡易工棚、在建工地、濱海旅遊景區、風暴潮增水可能淹沒區等關鍵區域，進行拉網式、地毯式排查，細化轉移方案，做到常住人口和外來務工人員、旅遊人員全覆蓋，確保不漏一戶、不落一人。

受颱風直接影響的地區，果斷採取停課、停工、停產、停運、停業等應急措施，加強社會面管控，確保安全。

各地、各單位要立足超強颱風正面登陸廣東省的最不利情況，嚴格落實屬地責任和行業管理責任，強化在港漁船、海洋牧場、海上風電平台、海上石油平台上岸人員的管理，確保人員全部上岸，堅決防止擅自冒險出海。

各地要加強沿海沿江地區堤防安全防範，關注風暴潮對海堤影響，全面排查水庫山塘安全隱患，落實病險水庫安全管理措施。緊盯橋樑隧道、高邊坡、軟基路段、砂土路基、填方路基等重點部位和薄弱環節，做好暴雨落區重要路段車輛通行安全管控。

9月22日傍晚的珠海。（南方+）