41歲研究員付巧妹候選中科院院士　曾發現東亞首宗滅絕古人類DNA

中國科學院、中國工程院周三（8月20日）公布2025年院士增選有效候選人名單，中國科學院院士增選有效候選人639人，中國工程院院士增選有效候選人660人。後續將進行外部同行專家評選、院士增選大會選舉，選出新增選院士。

據《澎湃新聞》報道，中國科學院院士增選有效候選人名單中，41歲的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的付巧妹名列其中。早在2016年，《自然》雜誌就曾發表題為《中國科學之星》（Science stars of China）的新聞特寫文章，介紹了10位中國科學家及其科研成就，其中包括4位女性科學家，分別是顏寧、付巧妹、葉玉如、高彩霞。



公開資料顯示，付巧妹，1983年12月出生，博士研究生學歷，現任中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員。她致力於開發創新古基因組實驗技術，專注探索人類群體的起源與演化問題，解碼東亞現代人覆雜遺傳歷史，繪製歐亞不同時期人群動態遺傳歷史，大規模開展中國人群系統性古基因組研究，從青藏高原「土」中獲得東亞首宗滅絕古人類DNA，相關成果入選Nature「年度十大科學事件」、「中國科學十大進展」。

付巧妹。（澎湃新聞）

國科學院古脊椎動物與古人類研究所官網顯示，付巧妹擔任脊椎動物演化與人類起源重點實驗室副主任，古DNA實驗室主任，目前她在國際核心期刊發表重要論文40多篇，其中高影響論文有31篇（IF大於8），在Nature、Science、Cell期刊發表20篇，論文總IF超過500，引用次數超過3000次。相關成果入選Nature「2014年度十大科學事件」、「2016年度中國古生物學十大進展」等。

上述資料顯示，因成果顯著，付巧妹被《Nature》評為「中國十大科學之星」之一，被CCTV評為「中國科技創新人物」之一，入選發展中國家科學院（TWAS）青年通訊院士、國家傑出青年科學基金資助項目，獲得「美國HHMI國際青年科學家獎」、「第十五屆中國青年科技獎-特別獎項」，主持科技部國家重點研發計劃項目等。

2024年4月，付巧妹出任中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副所長。