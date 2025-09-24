颱風樺加沙｜料今日登陸台山到湛江一帶　廣東累計疏散百萬人

今年第18號颱風「樺加沙」已加強成為超強颱風級，並逐漸逼近廣東。內地氣象部門於昨晚預測，樺加沙將於周三（24日）中午到晚上在廣東台山到湛江一帶沿海登陸登陸後強度逐漸減弱。截至23日下午5時30分，廣東省已提前轉移1,044,215人。



圖為內地中央氣象台對樺加沙的預測路徑。（中央氣象台圖片）

深穗珠海等多市宣布「五停」 深圳列車停運

於周二（23日）上午10時，廣東省防汛防旱防風總指揮部已將防風Ⅱ級應急響應提升為Ⅰ級，廣東省水利廳水旱災害防禦領導小組將水利防汛防颱風Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級。目前，廣州、深圳、珠海、東莞、中山、惠州、江門、陽江、茂名、湛江、佛山等地宣布實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。

其中，深圳地區各個方向列車，於周二傍晚6時起全部停運，維持至周三午夜；深圳機場由周二晚上8時起，暫停航班升降。

圖為2025年9月23日，超強颱風「樺加沙薩」逼近，廣東珠海一家商店的工作人員為玻璃上貼上防風膠帶。（China News Service/VCG via Getty Images)

全省3.8萬消防救援人員待命

多個部門做好應急搶險救援保障，廣東省消防救援總隊組織全省3.8萬名消防救援人員和5,700多輛消防車、1,174艘舟艇全部進入臨戰狀態；廣東省交通運輸廳預置省級應急隊伍34支、1,700人及搶險裝備1190台，地市應急隊伍373支、9454人；廣東省通信管理局提前在粵西、珠三角等重點地市預置搶修隊伍2,837支、8,998人。南方電網公司啟動防風防汛一級應急響應，共集結4萬多人的應急隊伍因應。

圖為2025年9月23日，超強颱風「樺加沙薩」逼近，廣東珠海一家商店的工作人員為玻璃上貼上防風膠帶。（China News Service/VCG via Getty Images)

截至23日11時，廣東已組織省內船舶10,398艘次轉移至合適水域避風，全省客渡航線已停運210條，客渡船舶已停航596艘，受影響的客渡航線、客渡船均已停運、停航。

根據氣象部門預計，陽江可能成為此次颱風登陸點。位於海陵島西南端的閘坡國家級中心漁港內，800多艘漁船已經回到海灣避風。

商場超市增加糧食備貨量

當局此前呼籲民眾減少不必要的外出，並提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資。新華社報道，周二廣州多家商場、超市、街市整體物資充足，市民有序購買物資。其中有超市的樽裝水、公仔面、八寶粥等備貨量比平時增加了5倍，蔬菜、肉、蛋類備貨比平時增加2倍。

廣州市商務局相關負責人稱，已協調重點商協會及各大型商超、肉菜市場做好防範颱風及生活物資保供應工作，加大糧、油、米、面、肉菜等生活必需品的備貨量。