深圳：不排除颱風樺加沙登陸珠江口　若香港深圳登陸破壞力超山竹

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，深圳市氣象台今日（22日）表示，樺加沙大概率周三（24日）以強颱風級或超強颱風級在深圳市南側近距離掠過，不排除在珠江口附近登陸的可能。



颱風「樺加沙」。（中央氣象台）

深圳市氣象台提醒市民，樺加沙強度極強、風圈範圍大，具有極端性，是今年以來影響中國的最強颱風，將給南海中北部海面、廣東省海面及各市縣帶來嚴重風雨浪潮的影響，一定要提前做好巨災防禦準備。

深圳市氣象台稱，根據目前的路徑和強度預報，樺加沙破壞力堪比山竹，若在香港和深圳登陸破壞力甚至超過山竹，發布颱風紅色預警信號的可能性很高。

深圳市氣象台預計23-25日有一次致災性風雨影響過程。23日下午起風力逐漸加大；24日陸地平均風10-11級，陣風12-14級，沿海、高地和海區平均風11-13級，陣風15-17級；25日白天風力減弱，陸地陣風7-8級，沿海陣風9-10級。23-25日深圳市將有一次全市性暴雨到大暴雨，局部特大暴雨降水過程，其中23日夜間至24日為降雨最強時段，25日降雨減弱但仍有局地暴雨。

颱風預警信號發布節奏預計為：22日中午前後發布颱風藍色預警信號，22日傍晚至23日先後發布颱風黃色、橙色以及紅色預警信號。23-25日可能多次發布暴雨預警信號，最高發布暴雨紅色預警信號。

颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效呼籲市民保持警惕，切勿心存僥倖，並提出以下防禦建議：

減少不必要的外出，避免前往沿海、臨河及低窪地區；

提前儲備至少3天的飲用水、食品、藥品及應急物資；

加固門窗，收回陽台高空物品，防止墜落；

地質災害高風險區、危舊房屋居民應熟悉轉移路線，隨時準備撤離；

妥善安置老人、兒童、病患及寵物。

深圳計劃轉移安置40萬人

深圳市應急管理局又表示，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。