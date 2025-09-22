颱風樺加沙│中國氣象局：登陸強度與山竹相當　陽江沿海可能最大

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】被稱為今年「風王」的超強颱風樺加沙來勢洶洶，中國氣象局22日（周一）下午舉行媒體通氣會，表示樺加沙在陽江附近沿海登陸可能性最大，其登陸的強度與2018年超強颱風「山竹」和2015年超強颱風「彩虹」的強度基本上是相當的。



颱風「樺加沙」路徑概率預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台首席預報員王海平表示，預料「24日凌晨到下午，樺加沙將在廣東的惠州到海南文昌一帶沿海登陸，登陸時候的強度是強颱風級或者超強颱風級，14~16級的強度，登陸以後強度將逐漸減弱」。

王海平表示，「我們考慮登陸的地段，是在廣東惠州到海南文昌一帶，在陽江附近的沿海登陸的可能性考慮是最大」。

目前估計，其登陸的強度與2018年超強颱風「山竹」和2015年超強颱風「彩虹」的強度基本上是相當的。

王海平又表示，樺加沙的影響將在9月底趨於結束，但是緊隨其後還會有颱風西行進入南海，後期有可能還會對華南造成影響，因此，「十一」期間仍需要關注颱風可能會帶來的風雨影響。

樺加沙的颱風眼圓潤清晰。（《南方+》）

颱風「樺加沙」。（中央氣象台）