中國學者相藍欣：特朗普對台戰略模糊　有利中美簽第四份聯合公報

中國國際關係學者相藍欣認為，美國總統特朗普再次上台後，在兵援台灣的立場上已重返戰略模糊。他研判，中美兩國可能達成第四份聯合公報，華盛頓明確反對「台獨」，北京承諾不使用「武統」選項，由此大幅降低開戰風險。



新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院9月23日舉行公開講座，由日內瓦高等國際問題研究生院榮休教授相藍欣以英語主講「中美關係：如何應對特朗普」。

相藍欣認為，特朗普重返白宮，短期內可能對中美關係甚至全世界造成重大幹擾和衝擊，波及世界經濟、國際法、國際秩序；但從中長期看，可能為中美創造真正解決經濟和地緣政治爭端的機會。

9月23日，相藍欣（左）在南洋理工大學拉惹勒南國際研究院，以英語主講「中美關係：如何應對特朗普」。這場公開講座由拉惹勒南國際研究院執行副主席、巡迴大使王景榮主持。 （聯合早報）

他指出，世界各國實際上是同時應對「三個特朗普」，即作為革命者的特朗普、作為霸凌者的特朗普，以及作為交易者的特朗普。

特朗普主張在國政和外交關係進行「常識革命」，相信如果想實現和平，就必須擁有實力。「但他的最終目標不是發動戰爭，而是阻止任何軍事行動。這一理念在他心中根深蒂固。」

第二，特朗普不認為透過制度化或傳統途徑是搞外交的正確方法，並更執著於「個人峰會外交」的做法。

意識形態問題長期以來是中美關係中的重要障礙。相藍欣指出，中國因權力結構不夠分立，長期以來不斷被美國質疑其執政合法性，導致中美關係如同「混亂的鐘擺」，有時是最好的朋友，有時是最大的敵人。

他認為，特朗普對意識形態的爭論不感興趣，只考慮國家利益，以及如何達成協議，為中美解決實際問題提供真正的機會。「這是一次根本性的轉變，或者說是中美關係經歷的一個重要轉折點。」

相藍欣指出，儘管全世界因特朗普反覆無常感到沮喪，但特朗普的運作風格和模式，其實深受職業摔跤影響。他將職業摔跤手法用於實現政治目標，通常一開始會提出盛氣凌人且離譜的要求，「如果你退讓，他會變本加厲；如果你堅持不讓步，他就會一點點地退讓。」

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

相藍欣分析：「特朗普這種表現的核心策略，就是讓對手不斷在心理上失去平衡，但同時又絕不會真正破壞所有談判的機會。如果你明白這一點，我認為其實並不難應對。」

他指出，中國在特朗普第一任期與美國進行最長時間、最認真且最詳細的貿易談判，有應對霸凌行為最豐富的經驗。特朗普曾表示需要和中國達成一筆大交易，任何議題都可被他當成籌碼運用。「這為中國提供了更多機會，應對與美國之間長期存在且日益惡化的最棘手地緣政治問題，尤其台灣問題。」

相藍欣指出，美國前總統拜登曾四度公開表示，會派美軍協防台灣。特朗普則重返戰略模糊，為中美在台灣問題上達成實際協議創造真正機會。兩國可能透過簽署第四份聯合公報作出妥協，明確各自底線以及可合作領域。在戰略保證的基礎上，雙方既相互威懾，同時承認尊重對方紅線，以大幅降低開戰風險。

在新的協議中，相藍欣預期：「如果台灣真的要進行最後一搏，追求獨立，美國將有義務與中國大陸合作，在幾小時內遏制這一趨勢。這將讓大陸感到安全，因為（台灣）獨立永遠不會發生。」

